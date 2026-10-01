Lucas González tras la victoria de Nacional ante Junior: “Teníamos la posibilidad de eliminarlos”

Atlético Nacional y Junior cumplieron con su partido aplazado por la fecha 3 de la Liga colombiana en el Atanasio Girardot. El conjunto Verdolaga se impuso superando desde el juego al Tiburón y por un resultado de 3-1, gracias a un doblete de Andrés Román y otro de Andrés Sarmiento, mientras que Guillermo Paiva descontó para la visita.

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James Rodríguez fue titular y jugó poco más de 60 minutos, siendo una de las figuras al participar en los tres goles. Primero cobró un tiro de esquina para que Neider Parra se la bajara a Andrés Sarmiento, luego envió un gran pase a Andrés Román y cobró el tiro libre que luego derivó en la tercera anotación.

En la rueda de prensa, el técnico Lucas Gonzalés destacó la forma en la que ganó su equipo y dio a entender que la victoria fue una especia de venganza del título perdido por Nacional ante Junior en la final del primer semestre, pues es una derrota que deja casi eliminado al Tiiburón.

“El partido de hoy tenía un matiz particular, son tres punto más. La última vez que ellos vinieron acá, celebraron el título, así que hoy teníamos la posibilidad de eliminarlos. No solo hemos ganado, sino que hemos ganado bien. Este equipo no está pasando por su mejor momento, pero son bicampeones, y son bicampeones porque tienen muy buenos futbolistas”, dijo al respecto.

Si bien Junior no queda eliminado, el hecho de tener dos partidos aplazados le permite al equipo soñar con cuadrangulares, pero con un margen de error muy cerrado en el que deberán hacer un rendimiento cercano al 70%.

Declaraciones de Lucas Gonzáles en rueda de prensa

Mensaje a la afición: “Esta hinchada es especial, nuestra razón de ser y yo me encargo de recordarle a los chicos en la preparación de cada partido. El primer objetivo que tenemos es hacer que el hincha se sienta orgulloso del equipo. Estamos orgullosos de nuestros hinchas, ver el Atanasio lleno, hace que los partidos sean más especiales”.

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Dificultad para mantener el arco en cero: “No sé si nos marcan fácil, tenemos más goles encajados de lo que yo quisiera. Creo que no somos el que menos goles ha encajado. Podríamos hacer que nos marcaran menos goles, sin lugar a duda, pero el trabajo es cómo haces para seguir creando todo lo que creas, sin que te marquen más goles. Millonarios no nos crepo casi nada, pero nos termina marcando y hoy Junior no nos crea mucho y nos marca. Mucha gente habla del equipo de los viejos y es todo lo contrario... resulta que cuando se juntan los viejos nos divertimos todos”.

Hay que juntar a los mejores: “Hay entrenadores que piensan que jugadores como James o Edwin no les encajan. Yo quiero ganar y para ganar necesitamos a los mejores, denme a los mejores que algo nos vamos a inventar para que el equipo conceda el menor número de toques en el área en contra. Se trata de que creen la menor expectativa de gol en contra, más allá de los jugadores que estén en campo. James, como todos los demás, tenía una responsabilidad, no era perseguir al lateral, necesito explotar las fortalezas de mis jugadores e incluir la deficiencias que tienen. De aquí a un año me imagino un equipo que está peleando a nivel internacional”.

Cómo quedó Nacional en la tabla y próximos rivales a enfrentar

El equipo antioqueño sigue con dos partidos aplazados (Tolima y Chicó), pero en los 10 que ha disputado ha obtenido 22 puntos, lo que da un rendimiento del 73.33%. Nacional llegó a la segunda posición de la tabla, con 7 ganados, 1 empatado y 2 perdidos.

Su próximo rival será Deportes Tolima el miércoles 7 de octubre en el Atanasio Girardot y luego recibirá a Deportivo Pasto por la fecha 14.







