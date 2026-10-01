“Ensangrentado, entre abucheos y pancartas”: Prensa italiana sobre debut de Cuadrado en Millonarios

El debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios hizo eco a lo largo del mundo. El regreso del extremo antioqueño al fútbol colombiano no pasó desapercibido, generando reacciones en Italia, país donde forjó la mayor parte de su amplia carrera deportiva.

Más allá de su rendimiento deportivo en el empate 2-2 ante el Medellín, lo que más dio de qué hablar fue el recibimiento de la afición del Deportivo Independiente Medellín. Cuadrado fue abucheado durante todo el partido y en la tribuna de oriental se presentó una pancarta en su contra “Hoy nos visita Judas, el traidor”.

La Gazzetta dello Sport: “El ídolo fue abucheado...”

La Gazzeta dello Spot publicó un video en su cuenta de Instagram con imágenes del debut de Cuadrado y enfatizó en los abucheos de los aficionados del Medellín, tras no haber vuelto al equipo para este semestre.

“Juan Cuadrado se encuentra en Colombia, pero su regreso no fue bien recibido por la afición del Independiente Medellín: el ídolo fue abucheado tras haber elegido a su rival, Millonarios, este verano”, dice el post.

Tuttosport: “debut de pesadilla de Cuadrado: se marcha ensangrentado entre abucheos y pancartas”

Por su parte, Tuttosport calificó el debut de Cuadrado con Millonarios como una “pesadilla”, al enfatizar que además de los insultos y pancartas, también se retiró del terreno de juego con sangre en el rostro.

“Más de 57 minutos de abucheos y una pancarta que decía: “Hoy nos visita Judas, el traidor”. Esta fue la bienvenida que Juan Cuadrado recibió de la afición del Medellín, el club colombiano que lo impulsó desde las categorías inferiores hasta el primer equipo en la temporada 2008/2009″, se lee en la noticia publicada por el medio.

¿Qué dijeron Cuadrado y Gamero sobre el recibimiento?

Juan Guillermo Cuadrado le bajó la tensión al recibimiento hostil que recibió de parte de la hinchada Poderosa y explicó, una vez más, por qué no se dio su llegada al Medellín

“A veces la gente no lo entiende, son cosas que pasan. Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nunca se dio esa propuesta en sí y después, gracias a Dos, se dio esto de Millonarios, estoy muy feliz, mi familia está feliz y confiando que con la ayuda de Dios nos vaya muy bien”, comentó

Por su parte, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, sí lamentó lo sucedido: “Tengo que decirlo, triste por el recibimiento a una figura como esas. Eso le duele a uno, pero como siempre lo he dicho, esto es fútbol y él es una persona de mucha categoría, un jugador de experiencia y seguramente lo asimiló bien. A estas grandes figuras las deberíamos recibir con los brazos abiertos y con mucha generosisdad, alegría y satisfacción”.