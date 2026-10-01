Sebastián Viera tras derrota de Junior ante Nacional: “No nos sorprendieron, entramos displicentes”

Junior cayó 3-1 en su visita a Atlético Nacional, en juego pendiente por la tercera fecha del fútbol colombiano, resultado que lo dejó al borde de la eliminación. El equipo barranquillero está en la casilla 16 de la tabla con 9 puntos y dos partidos pendientes.

En apenas 17 minutos, los locales ya se imponían 2-0 en el marcador, gracias a las anotaciones de Andrés Sarmiento (8′) y de Andrés Román (17′). El paraguayo Guillermo Paiva (24′) descontó y regresó a la visita al partido; sin embargo, nuevamente Román (71′) se hizo presente en el marcador para liquidar las acciones.

Sebastián Viera, autocrítico con sus dirigidos

El uruguayo Sebastián Viera, director técnico del Junior, fue bastante autocrítico con el desempeño de sus dirigidos durante los primeros minutos del encuentro. Viera aseguró que sabían lo que Nacional haría al inicio del juego, pero entraron “displicentes” al partido.

“Sorprendernos, no, para nada, sabíamos lo que nos iban a hacer, pero entramos displicentes. Nos hacen el primer gol de pelota quieta; el segundo gol con un balón a las espaldas de nuestro lateral. Eso nos costó mucho, entramos de esa forma, no entramos como teníamos que entrar y nos costó carísimo”, comentó con contundencia.

Al respecto, el uruguayo añadió: “Después nos metimos en el partido, llegó el gol nuestro, empezamos a manejar el partido, a meternos en el partido y en el segundo tiempo, nuevamente, nos encontramos una desconcentración en una pelota quieta, que no tenía que pasar. En sí, no nos sorprendió, sabíamos que ellos iban a tratar de ganarnos el medio y nosotros ya habíamos visto eso para tratar de controlarlo. Frente a esas desconcentraciones ya se nos escapa de las manos”.

Sebastián Viera destacó precisamente la reacción de sus jugadores luego del segundo tanto de Nacional, señalando que no se cayeron a pesar del duro golpe y lograron volver al compromiso.

“Si buscamos algo positivo es que después del minuto 16 nos metimos en el partido y no bajamos la cabeza, en otro momento, con la situación que estamos, nos empezamos a reprochar entre todos y nos empezamos a caer. El equipo se levantó, siguió adelante, Nacional hizo un muy buen partido y no nos alcanzó”, mencionó.

Y reflexionó al respecto: “Tenemos que mejorar mucho el tema de las concentraciones, estar leyendo el partido, estar en el presente. A Nacional le dejas esa ventaja y te complica y te cobra, capaz que otros rivales te perdonan, pero son partidos de equipos grandes, las desconcentraciones se hacen más notorias”.

Finalmente, sobre el plan fallido de su equipo, comentó que buscaban cerrarle el juego por el medio a su rival, algo que no lograron ejecutar a lo largo de los 90 minutos pero sí por momentos del partido.

“Lo que queríamos era cerrarle el medio, controlarle el medio, ellos meten muchos jugadores por ahí, juegan con un falso 9 que también entra por el medio, te quieren hacer superioridad. Intentamos tratar de cerrarnos y que ellos no encuentren la espalda de nuestros volantes. A veces lo hicimos bien y otra no lo hicimos de la mejor forma, tratamos de corregir en el entretiempo y yo creo que para el segundo mejoramos esa situación. Más que nada habíamos analizado eso y ver de qué forma podíamos hacerle daño a ellos”, concluyó.