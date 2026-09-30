🔴 EN VIVO | Medellín vs. Millonarios, con Cuadrado titular: siga acá la transmisión del partidazo

Ambos equipos luchan por seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot por un encuentro aplazado correspondiente a la fecha 4. Inicialmente, el partido iba a disputarse el 10 de agosto, mismo día de la tragedia del terremoto que sacudió a Colombia, por esa razón el juego fue aplazado y se jugará hoy 29 de septiembre.

El partidazo enfrenta a dos equipos que se encuentran entre los ocho mejores, el Medellín es séptimo y Millonarios cuarto, sin embargo, tan solo los separa un punto, 19 unidades para el local y 20 para la visita, lo que hace que el encuentro sea más importante aún. Quien gane se quedará con el segundo puesto de la liga, quedando tan solo por debajo del América de Cali que tiene 24 puntos. En caso de empate Medellín pasaría al quinto lugar y Millonarios al tercero.

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Primera titularidad de Cuadrado

Además, el partido cuenta con el atractivo de la primera convocatoria y titularidad de Juan Guillermo Cuadrado, que también será el capitán del equipo embajador. Desafortunadamente, no podremos ver el duelo frente a su ex-compañero de selección Juan Fernando Quintero, pues sufrió una lesión frente a Jaguares de Córdoba.

Cuadrado se enfrentará al equipo con el que debutó en 2008 y en el mismo estadio en el que fue local antes de partir a Italia un año después, lo que hace que Cuadrado vuelva al fútbol profesional colombiano tras 17 años en Europa. Su último juego por Liga Colombiana fue un clásico frente a Atlético Nacional antes de partir al Udinese.

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