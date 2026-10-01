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01 oct 2026 Actualizado 10:43

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Cúcuta

Buscan a dos menores de edad desaparecidas en el Catatumbo

Las adolescentes, de 15 y 16 años, están sin ser ubicadas desde el pasado 29 de septiembre.

Foto: Referencia Catatumbo.

Foto: Referencia Catatumbo.

Foto: Referencia Catatumbo.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Dos menores de edad, de 15 y 16 años, son buscadas en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, luego de que sus familiares perdieran contacto con ellas desde el pasado 29 de septiembre.

La Alcaldía de El Tarra pidió el apoyo de la comunidad para obtener información que permita establecer dónde se encuentran las adolescentes y avanzar en su búsqueda.

La administración municipal habilitó las líneas 3124141083 y 3202875925 para recibir cualquier información que pueda contribuir a ubicarlas.

Las autoridades y familiares solicitaron que cualquier dato sea entregado directamente a través de estos números y pidieron evitar la difusión de información que no haya sido verificada.

Por ahora, la Alcadía no ha informado públicamente las circunstancias en las que se perdió el contacto con las dos menores.

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