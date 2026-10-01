Reclamos por fallas en el servicio de agua en zona rural de Bucarasica, Norte de Santander

Reclaman por fallas en el servicio de agua en zona rural de Bucarasica, Norte de Santander. Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Los habitantes del corregimiento de La San Juana, en zona rural de Bucarasica, vienen enfrentando dificultades con el servicio de agua, debido a interrupciones en el suministro y a que, en algunos momentos, el líquido llega con barro y no estaría en condiciones adecuadas para el consumo.

La situación fue expuesta por el concejal de Bucarasica, Jairo Gómez, quien aseguró a Caracol Radio que la problemática lleva cerca de un año y que las recientes obras realizadas en el sistema de captación no han permitido solucionar de manera definitiva las dificultades.

“Cuando nos llega, nos llega sucia. Además, hicieron unas obras por parte de la Alcaldía, las cuales no están funcionando. Una de las obras no se ha entregado y la otra se entregó, pero no se está viendo la realidad de la obra”, señaló el concejal.

Gómez indicó que una de las principales dificultades se presenta en el punto de captación, que, según explicó, se tapa cuando se registran lluvias, obligando a los habitantes a intervenir para intentar restablecer el suministro.

El concejal afirmó que recientemente se habría realizado una inversión superior a los 200 millones de pesos en la captación y sostuvo que la comunidad había advertido durante la ejecución de los trabajos sobre las dificultades que podrían presentarse.

Según Gómez, entre 500 y 1.000 personas estarían afectadas por esta situación. Incluso aseguró que, ante la falta de alternativas, algunas familias han tenido que utilizar el agua que reciben pese a que llega con barro.

“Nos ha tocado tomar de la misma agua que llega. Si llega llena de barro, nos toca tomarlo así porque para dónde más arrancamos”, manifestó.

Frente a estos señalamientos, el alcalde de Bucarasica, Óscar Pérez, reconoció que se han presentado inconvenientes con el servicio en La San Juana, pero explicó que estos estarían relacionados principalmente con las condiciones climáticas y los daños ocasionados anteriormente por una avenida torrencial.

El mandatario señaló que el fenómeno afectó puentes, acueductos y, específicamente, el sistema que abastece al corregimiento.

Aunque la captación fue recuperada, explicó que todavía permanece material acumulado en la ribera del río.

“Cada vez que medio llueve, baja el agua más turbia y tapa la captación. Al tapar la captación nos toca enviar al operario a que le haga el mantenimiento”, explicó Pérez.

El alcalde también aseguró que actualmente está en ejecución un proceso para poner en óptimas condiciones la planta de tratamiento de agua y garantizar que el líquido llegue tratado a la comunidad.

Pérez agregó que el servicio actualmente no se les está cobrando a los habitantes de La San Juana y sostuvo que la administración ha buscado mantener el suministro pese a las dificultades.

“Lo que queremos es garantizar que el agua le llegue tratada a toda la comunidad”, afirmó el alcalde.

La administración municipal espera que la planta de tratamiento pueda estar completamente en funcionamiento en aproximadamente un mes, con lo que se busca mejorar las condiciones del servicio y garantizar el tratamiento del agua para los habitantes del corregimiento.