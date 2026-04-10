Dos premios para el sector gastronómico del Quindío en la primera edición de La Receta Dorada

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Armenia

El departamento obtuvo dos importantes premios en la primera edición de La Receta Dorada realizada en la ciudad de Cartagena.

En efecto estas nominaciones son en la categoría de Turismo Gastronómico, con el restaurante Donde Juan B en el Valle de Cocora en el municipio de Salento y Mejor Café Colombiano, con Café San Alberto en el municipio de Buenavista.

El director de Acodres en el departamento, Camilo Carmona se mostró complacido por este reconocimiento que genera un impacto positivo para el sector.

“Quiero contarles que desde el gremio Gastronómico del Departamento estamos muy felices por las dos nominaciones que logramos. Una, desde el componente de Turismo Gastronómico, donde Juan B. del municipio de Salento logró obtener esta categoría, este premio. Y también desde el Mejor Café Colombiano, con Café San Alberto del municipio de Buenavista y por toda su labor que viene haciendo a nivel nacional e internacional", mencionó.

Además, destacó que otros reconocimientos en el Eje Cafetero están relacionados con el Galardón a la Excelencia – Premio Fuego Dorado, otorgado a Frisby y Mejor Medio de Comunicación Nacional, para la Revista Gourmet Cafetero.

“Y hay otras dos nominaciones a nivel del Eje Cafetero, donde Frisby logró el máximo reconocimiento al Fuego Dorado de premios Receta Dorada del Departamento de Acodres Nacional y donde Revista Gourmet Cafetero se consolida como un medio nacional que aporta y contribuye a la gastronomía", indicó.

Enfatizó que estos reconocimientos reflejan el gran crecimiento y evolución gastronómica, que se están desarrollando en el Quindío y en el Eje cafetero.

Fue claro que este tipo de reconocimientos son clave para impulsar el buen trabajo del sector en el departamento.