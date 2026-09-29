¿Qué está pasando en la DIAN con la devolución del IVA a carros eléctricos e híbridos? Esto se sabe

Vehículo eléctrico y logo de la DIAN. Fotos: Getty Images / DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) registra fallas operativas y congestión en el proceso para la Devolución del IVA a los compradores de carros eléctricos en Colombia.

Este error en la Dian tiene represadas las solicitudes para la Devolución del IVA, afectando a más de 30.000 personas que no han podido completar el trámite.

¿Cuáles son los beneficios de los carros eléctricos en Colombia?

Además de la Devolución del IVA, en Colombia hay varias medidas que impulsaron la compra de vehículos eléctricos:

IVA preferencial: se traduce en pagar un IVA reducido en vez del 19% para todos los productos.

se traduce en pagar un IVA reducido en vez del 19% para todos los productos. Reducción en costo del impuesto vehicular: el rodamiento de esos carros no puede subir más del 1% anual y varias ciudades hacen descuentos en ese cobro.

el rodamiento de esos carros no puede subir más del 1% anual y varias ciudades hacen descuentos en ese cobro. Descuentos en seguros : el SOAT y la revisión técnico-mecánica suelen ver disminuido su valor para carros eléctricos.

: el SOAT y la revisión técnico-mecánica suelen ver disminuido su valor para carros eléctricos. Certificado UPME: este documento obligatorio es emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética para poder tramitar los beneficios para estos vehículos. Este valida al carro como uno que cumple con la ley para recibir beneficios fiscales.

¿Cómo solicitar la devolución del IVA por un carro híbrido?