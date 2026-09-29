¿Qué está pasando en la DIAN con la devolución del IVA a carros eléctricos e híbridos? Esto se sabe
Los problemas en la DIAN con la devolución del IVA afectan a miles de compradores de vehículos eléctricos en Colombia.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) registra fallas operativas y congestión en el proceso para la Devolución del IVA a los compradores de carros eléctricos en Colombia.
Este error en la Dian tiene represadas las solicitudes para la Devolución del IVA, afectando a más de 30.000 personas que no han podido completar el trámite.
¿Cuáles son los beneficios de los carros eléctricos en Colombia?
Además de la Devolución del IVA, en Colombia hay varias medidas que impulsaron la compra de vehículos eléctricos:
- IVA preferencial: se traduce en pagar un IVA reducido en vez del 19% para todos los productos.
- Reducción en costo del impuesto vehicular: el rodamiento de esos carros no puede subir más del 1% anual y varias ciudades hacen descuentos en ese cobro.
- Descuentos en seguros: el SOAT y la revisión técnico-mecánica suelen ver disminuido su valor para carros eléctricos.
- Certificado UPME: este documento obligatorio es emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética para poder tramitar los beneficios para estos vehículos. Este valida al carro como uno que cumple con la ley para recibir beneficios fiscales.
¿Cómo solicitar la devolución del IVA por un carro híbrido?
- Ingresar al portal de la UPME → https://www.upme.gov.co/
- Registrarse en la plataforma: solo para quienes ingresan por primera vez.
- Registro del correo electrónico: ingrese el correo con el que realizará el trámite y complete la validación de seguridad.
- Inicie sesión con el correo y la contraseña que dio al registrarse.
- Al ingresar a su usuario, seleccione la opción ‘Información cliente’, donde debe diligenciar los formularios con la información básica. En caso de que el registro sea con una persona jurídica, diligenciar los datos con la información del representante legal.
- Busque e ingrese a ‘Incentivos tributarios vehículos E-H’
- Autorizar el tratamiento de datos
- Habiendo diligenciado toda la información inicial, se debe crear el caso en la plataforma. Puede hacerlo desde la opción ‘Nuevo caso’
- Elegir la categoría ‘Incentivos tributarios vehículos E-H’
- Registrar la información del vehículo
- Realizar el pago.
- Tras el pago, diligencia el Código Único de Seguimiento. Luego haga clic en ‘Guardar’.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...