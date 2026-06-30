Cuánto vale la tecnomecánica de moto 125 cc en 2026: Valor actualizado según modelo o antigüedad

La moto es el vehículo más utilizado por los colombianos, marcando un cambio considerable con su implementación en la vida cotidiana de las personas, gracias a su facilidad de adquisición y uso, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

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De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en 2025 en el país se matricularon cerca de 1,1 millones de nuevas motos y en 2026 se espera un comportamiento similar. En ese sentido, siguiendo los datos del RUNT, se proyecta que en Colombia el parque automotor podría superar los 14 millones de motocicletas.

En ese sentido, uno de los deberes más importantes a los que se suscriben los propietarios de motos en Colombia es llevar a cabo la revisión técnomecánica, obligatoria para todos los vehículos que circulan en el país, bajo ciertas condiciones.

¿Qué se revisa en las motos en la tecnomecánica?

La revisión tecnomecánica en Colombia es un requisito fundamental para los conductores de motos, puesto que permite conocer de antemano cualquier falla mecánica para así evitar que estas puedan desencadenar en accidentes viales.

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El Ministerio de Transporte señala que los siguientes son algunos de los factores principales que se examinan con la revisión tecnomecánica:

Estado de la carrocería

Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes

Funcionamiento del sistema mecánico

Funcionamiento del sistema eléctrico

Dirección

Suspensión

Estado de los frenos

Llantas

Cabe anotar que, según el artículo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 179 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026), se establece que la revisión técnomecánica de una moto se debe hacer anualmente a partir del segundo año desde la matrícula.

¿Cuánto vale la tecnomecánica de una moto de 125 CC en Colombia 2026?

La revisión tecnomecánica se lleva a cabo en Colombia por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados por el MinTransporte e inscritos en el RUNT.

El valor de la revisión incluye otros cargos, además del servicio técnico, entre los que se incluyen el IVA, el aporte al RUNT, entre otros. De la misma manera, las tarifas están reguladas por mínimos y máximos determinados por la Unidad de Valor Base (UVB); sin embargo, se pueden presentar leves variaciones también según el CDA y la ciudad.

En ese sentido, aunque los valores de la tecnomecánica para motos varían según los CDA y las ciudades, una de las principales variables que modifica el rango de precios es la antigüedad del vehículo, de la siguiente manera:

Modelo/Antigüedad Precio mínimo Precio máximo 2024-2026 / 0 a 2 años $217.781 $246.890 2019 - 2023 / 3 a 7 años $218.081 $247.190 2010 - 2018 / 8 a 16 años $218.381 $247.490 2009 - / 17 años o más $218.081 $247.190

Tenga en cuenta que los conductores que circulen sin tener la revisión tecnomecánica al día pueden hacerse acreedores de una multa por valor de $633.200 en 2026. Adicionalmente, el vehículo podrá ser inmovilizado, además de incurrir en gastos de grúa y patios.

¿Cuáles son las motos que no necesitan tecnomecánica en 2026?

La normativa vigente (Ley 2294 de 2023) determina que los vehículos matriculados por primera vez no tendrán que presentar la revisión tecnomecánica, contando con dos años con el beneficio.

Así las cosas, si un propietario registró la motocicleta en el año 2026, será hasta 2028 cuando tendrá que hacer la respectiva revisión tecnomecánica anualmente. La medida aplica para todas aquellas motos nuevas, sin importar el tipo de cilindraje.

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