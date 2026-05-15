Seguridad y sostenibilidad: así es la apuesta de la empresa Hero Motos Colombia

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, Mónica Delgado, presidenta de Hero Motos, sobre la apuesta que ha hecho esta compañía en el mercado colombiano para la comercialización de motocicletas, en un país en el que las vidas de millones de personas giran laboral y familiarmente alrededor de este vehículo.

Delgado contó que esta empresa, que tiene más de 24 años y es subsidiaria de Giromoto Corp en India, ha sido la productora de motos número uno en el mundo: “Es una compañía que apostó en Colombia y su primera planta fuera de Asia la construyó hace 11 años en Villarrica, Cauca, desde donde ensamblamos las motos que vendemos para todo el territorio colombiano”.

Además, contó que, en este momento, Hero Motos cuenta con 320 puntos de venta en el país.

“Tenemos una imagen de marca, una manera de vender al consumidor y de comunicarnos. En Colombia tenemos un equipo de mercadeo muy fuerte que apoya a esos distribuidores en cómo comunicar la marca para que esta sea homogénea en todo el territorio”, explicó.

Responsabilidad social de Hero Motos

En cuanto a la responsabilidad social de la compañía, Delgado explicó que la compañía de ensambladoras Hero Motos pertenece a la Cámara de la Motocicleta de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Además, junto con la Andi, cuentan con un programa llamado ‘Movemos Colombia’ a través del cual se promueve la educación para todos los actores viales, no solamente los que conducen una moto, sino aquellos que pueden verse involucrados en accidentes en las vías.

¿Qué precios ofrece Hero Motos?

Según la presidenta de Hero Motos, la moto de entrada es de 100 centímetros cúbicos y tiene un valor de $4’990.000 pesos. “Es una moto que gusta mucho, justamente va a ayudar a las personas que buscan trabajar en su moto”, detalló.

La empresa también cuenta con motos urbanas, de los modelos más exitosos de su marca, que también van desde $7’790.000 pesos y es modelo Honda 125.

Otros de los vehículos que ofrece son scooters y motos doble propósito con la última tecnología en sistemas de seguridad.

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