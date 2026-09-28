¿Desde qué hora es obligatorio el chaleco reflectivo para motos en Bogotá? Hay multa por no portarlo

¿Desde qué hora es obligatorio el chaleco reflectivo en Bogotá? Hay multa por no portarlo. Getty Images/Tránsito Ibagué

Aunque en ocasiones se toma a la ligera el uso de ciertas prendas al momento de conducir una motocicleta, en Colombia las normas de tránsito son estrictas y tanto agentes de tránsito como policías están prestos para controlar cualquier infracción en las calles.

Le podría interesar: ¿Cómo acceder al 50% de descuento en multas de tránsito en Bogotá? Secretaría de Movilidad explica

Una de estas prendas es el chaleco reflectivo, el cual es de obligatorio uso en ciertos horarios según la ley y, por no llevarlo, los motociclistas pueden hacerse acreedores de una elevada multa.

¿En qué horario es obligatorio usar chaleco reflectivo en Colombia?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), el chaleco reflectivo para motos es obligatorio en los siguientes horarios y condiciones:

Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente.

A cualquier hora del día si se presenta baja visibilidad, por ejemplo, cuando hay lluvia intensa, neblina, humo o vías que cuentan con poca iluminación.

La norma indica que tanto conductor como acompañante deben llevar chalecos o chaquetas reflectivas obligatoriamente en los escenarios antes descritos.

Lea también: ¡Pilas! No portar este certificado en moto podría causar inmovilización y multa hasta $650.000 pesos

Asimismo, MinTransporte ha señalado en diversos conceptos jurídicos que esta prenda debe cubrir el torso y utilizar elementos reflectantes; no cumplen completamente la misma función accesorios que no se catalogan como prendas, como es el caso de mochilas, bolsos, riñoneras, pecheras, cintas o parches.

¿De cuánto es la multa por no llevar el chaleco reflectivo para motos en 2026?

En la actualidad, el no portar el chaleco o chaqueta reflectante cuando esta sea obligatoria corresponde a una infracción tipo C24.

El valor vigente para la multa por no llevar el chaleco reflectivo en 2026 en Colombia es de $633.232. Pero el problema no termina ahí, puesto que las autoridades pueden también inmovilizar la moto, lo cual representa costos adicionales por la grúa y el tiempo en los patios.

Tenga en cuenta que suele haber descuentos de hasta el 50% por el pago en los primeros días hábiles y al hacer un curso pedagógico, por lo que vale la pena consultar las disposiciones vigentes según la ciudad.

Escuchar Caracol Radio en vivo: