Ley de Propiedad Horizontal: ¿Es legal instalar cargadores para carros eléctricos en parqueadero?

Colombia desde hace unos años ha apostado por un mayor uso de la movilidad eléctrica y en la actualidad es uno de los países de América latina con mayor implementación. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (FENALCO), a cierre de 2024, el país tenía 19.183 vehículos eléctricos registrados. Además, durante el primer semestre de 2025 se registraron otros 7.294 vehículos eléctricos.

Este crecimiento planteó la necesidad de espacios óptimos para la carga de dichos vehículos y viabilidad y legalidad en la propiedad horizontal.

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¿Es legal instalar un cargador eléctrico en un parqueadero?

La instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en propiedades horizontales es posible. Sin embargo, esto no significa que quien lo desee pueda instalar el equipo dado que antes de colocarlo pueden ser necesarias validaciones técnicas, diseños y certificaciones que permitan determinar que el sistema no representa un riesgo para la edificación.

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¿Es legal instalar un cargador eléctrico en un parqueadero privado?

Cuando se trata de un parqueadero privado asignado a un propietario, la instalación puede realizarse siempre que se cumplan las condiciones correspondientes por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Si el punto de carga utiliza energía del edificio del propietario y no modifica ni afecta las áreas comunes, solamente se debe informar a la copropiedad sobre la intención de instalarlo.

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¿Qué requisitos debe cumplir el cargador de un auto eléctrico?

El cargador y la instalación eléctrica deben cumplir las condiciones establecidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la norma NTC 2050, en la que se plantean los siguientes aspectos de seguridad:

Circuito independiente: el punto de carga debe contar con un circuito eléctrico exclusivo, con una capacidad mínima de 20 amperios.

el punto de carga debe contar con un circuito eléctrico exclusivo, con una capacidad mínima de 20 amperios. Protección eléctrica: la instalación debe contar con dispositivos de protección contra fallas eléctricas, incluido un interruptor diferencial de máximo 30 miliamperios.

la instalación debe contar con dispositivos de protección contra fallas eléctricas, incluido un interruptor diferencial de máximo 30 miliamperios. Protección contra daños físicos: el cargador instalado en un parqueadero debe estar protegido frente a golpes, impactos u otros daños mecánicos que puedan afectar su funcionamiento o generar riesgos.

el cargador instalado en un parqueadero debe estar protegido frente a golpes, impactos u otros daños mecánicos que puedan afectar su funcionamiento o generar riesgos. Instalación por personal competente: la instalación, modificación o intervención del sistema eléctrico debe ser realizada por personal que cumpla las condiciones de competencia exigidas por la reglamentación.

la instalación, modificación o intervención del sistema eléctrico debe ser realizada por personal que cumpla las condiciones de competencia exigidas por la reglamentación. Conformidad del equipo: los equipos y productos sujetos al RETIE deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento antes de ser puestos en servicio.

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¿Qué cuidados debe tener un cargador eléctrico?

El cuidado de un cargador para vehículos eléctricos no se limita a mantener limpio el equipo. La instalación y su funcionamiento deben conservar las condiciones de seguridad previstas en el RETIE. Entre las principales recomendaciones están:

El cargador debe ser revisado técnicamente por personal autorizado , de acuerdo con el manual de mantenimiento y la periodicidad recomendada por el fabricante.

, de acuerdo con el manual de mantenimiento y la periodicidad recomendada por el fabricante. El equipo y el punto de conexión deben mantenerse protegidos de golpes o impactos, especialmente cuando están ubicados en parqueaderos donde pueden ser alcanzados por otros vehículos.

especialmente cuando están ubicados en parqueaderos donde pueden ser alcanzados por otros vehículos. Cuando el cargador está instalado en espacios exteriores, debe contar con las características de protección adecuadas frente al agua y otros agentes externos.

Revisar que el equipo cumpla la normativa RETIE.

Si el equipo presenta fallas no debe seguir utilizándose hasta determinar su condición.

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