¿Cómo enfrentar los riesgos energéticos que trae el fenómeno de El Niño?

¿Está Colombia cada vez más cerca de un apagón? En este capítulo de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas analizaron el fenómeno de El Niño que amenaza con intensificarse. Además, abordan la compleja coyuntura energética marcada por la caída de las reservas de gas, la crisis de Air-e, los desafíos para garantizar el suministro eléctrico, el futuro de la exploración de hidrocarburos, el papel del fracking, la energía nuclear y las propuestas para fortalecer la seguridad energética del país.

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Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos y exministro de Ambiente, sostuvo que en los últimos años la autosuficiencia en hidrocarburos se ha visto duramente golpeada. “Un país que no explora es un país que no encuentra y no tiene reservas. Nosotros tenemos siete años de reservas de petróleo y menos de seis años de reservas de gas”.

Adicionalmente, señaló que tanto el fracking como los yacimientos no convencionales son una alternativa muy importante para Colombia. Según explicó, podrían ayudar a robustecer la soberanía energética del país y mejorar la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, sostuvo que es un asunto que genera debate y, en ese sentido, advirtió que no todos los proyectos se pueden hacer en cualquier región o ecosistema.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), recordó que el agente interventor de Air-E reveló en el Congreso de la República que esa compañía tiene deudas cercanas a los 5,7 billones de pesos. De esas acreencias, alrededor de 3,7 billones de pesos son deudas con el sector eléctrico.

“Yo veo el riesgo de racionamiento desde el punto de vista eléctrico no para este año. El riesgo es qué tan largo va a ser El Niño. Ahí es donde está la incógnita. Lo que están diciendo las agencias internacionales es que hay una probabilidad muy alta de que El Niño se mantenga en una ventana de tres meses entre marzo, abril y mayo. Esto sí preocupa”, anotó Castañeda.

Camilo Prieto, doctor en Ingeniería con énfasis en Energía, investigador y profesor universitario, consideró que la gestión del riesgo en Colombia ha sido deficiente. “El fenómeno de El Niño no es un asunto nuevo para la geografía colombiana ni un fenómeno de variabilidad climática que sea una novedad para el mundo”, indicó el experto.

“La vulnerabilidad se reduce planeando adaptación y no es algo que se tenga que hacer corriendo en el último minuto. Esto nos coge con unos retrasos en toma de decisiones”, expresó Prieto. Además, señaló que es inevitable que haya un incremento en el costo de la energía e incluso incrementará la emisión de gases de efecto invernadero.

Sandra Fonseca, exdirectora de Asoenergía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sostuvo que sólo hay dos soluciones en el corto plazo para la crisis energética que se avecina: una tiene que ver con asuntos operativos y la otra con gestión de la demanda.

“Sin embargo, hay que advertir que es prácticamente inevitable una escasez en el corto plazo de electricidad y de gas. Esto en el contexto de un fenómeno de El Niño que está por encima de los valores estadísticos históricos. Por lo tanto, estamos navegando a ciegas frente a la longitud y la intensidad de este fenómeno climático”, puntualizó Fonseca.