Auxiliar de enfermería abusaba de paciente en una UCI de Tunjuelito: el hombre fue capturado

Las autoridades en Bogotá realizaron labores investigativas que permitieron realizar la captura, mediante orden judicial, de un hombre requerido por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Los hechos se habrían presentado en la localidad de Chapinero el pasado 25 de agosto, cuando el hoy capturado, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, presuntamente habría aprovechado el estado de total indefensión de la víctima, quien se encontraba hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos, la cual presentaba limitación de movilidad en uno de sus costados y no tenía capacidad para hablar o defenderse.

Según la investigación, esta situación habría sido aprovechada por el indiciado mientras realizaba un procedimiento de aseo, momento en el que presuntamente habría cometido actos sexuales.

De acuerdo con la información recolectada, el capturado manifestó llevar laborando en este centro hospitalario desde hace aproximadamente cuatro años, sumado a dos años previos de trabajo en hospitales privados.