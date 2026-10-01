Comisión Quinta del Senado socializa proyecto para declarar la Sierra Nevada Patrimonio Biocultural

Santa Marta

El Senado de la República realizará este 1 de octubre una audiencia pública en la capital del Magdalena para socializar el proyecto de ley que busca reconocer y proteger el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, expresado en el Sistema de Espacios Sagrados de la Línea Negra, y declarar la Sierra Nevada Patrimonio Biocultural de la Nación.

La iniciativa es liderada por senadora del Pacto Histórico Patricia Caicedo, con la que se busca fortalecer la implementación del Decreto 514 de 2026 y otorgar respaldo legal de largo plazo a la protección del territorio ancestral, el agua, la biodiversidad, los ecosistemas, los espacios sagrados y los conocimientos tradicionales de los cuatro pueblos indígenas.

La audiencia contará con la participación de las autoridades indígenas de la Sierra Nevada, con la intervención de los cabildos gobernadores de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes expondrán su visión sobre la protección del territorio ancestral.

Le puede interesar: Primera megacárcel que operará en Gobierno de De la Espriella funcionaría desde diciembre

A la audiencia pública fueron invitados el ministro de Ambiente, la ministra de las Culturas, el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, el director del IGAC, el ministro de Comercio, el director de Parques Nacionales Naturales, directora general de la ANT, el Procurador General, la Defensora del Pueblo y el Contralor General de la República.

La audiencia pública busca abrir una discusión nacional desde Santa Marta sobre la protección integral de la Sierra Nevada y avanzar en un marco legal que articule derechos territoriales, conservación ambiental, seguridad hídrica, patrimonio cultural y protección de los pueblos indígenas.