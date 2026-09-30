Primera megacárcel que operará en Gobierno de De la Espriella funcionaría desde diciembre. Foto: USPEC

La megacárcel Renacer, ubicada en Sabanas de San Ángel, Magdalena, entraría en funcionamiento de manera gradual a partir de diciembre, según informó la gobernadora del departamento, Margarita Guerra.

La mandataria explicó que la obra registra un avance cercano al 86 % y que todavía falta completar parte de la infraestructura, además de realizar adecuaciones y trabajos necesarios para su puesta en operación.

Guerra señaló que, tras las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional, se definió avanzar en la terminación del proyecto.

Cerca de $100.000 millones para terminarla

De acuerdo con la Gobernadora, para completar el 14 % pendiente de infraestructura, las adecuaciones y la puesta en funcionamiento de la megacárcel se requieren alrededor de $100.000 millones.

“Falta un 14 % de infraestructura y más la adecuación y puesta en funcionamiento. Todo eso necesita un recurso de más o menos como de 100.000 millones de pesos”, explicó Margarita Guerra.

La obra fue iniciada años durante el gobierno de Iván Duque y permaneció durante un periodo sin avances significativos. El Gobierno Nacional anunció que busca acelerar su culminación. Caracol Radio informó que Renacer será la primera megacárcel del Gobierno de Abelardo de la Espriella y tendrá 1.974 cupos.

Renacer tendría presos de otras regiones

La gobernadora también explicó que el establecimiento no necesariamente recibirá a las personas privadas de la libertad provenientes del departamento.

Según Guerra, la directriz del presidente Abelardo de la Espriella es que las personas capturadas en el Magdalena sean trasladadas a otras regiones.

“Debe ser para otras regiones porque la directriz del señor presidente es que lo que las personas que se capturan en el departamento del Magdalena estén en otras regiones”, afirmó la mandataria.

El proyecto Renacer se encuentra en un predio de 22 hectáreas y contempla 1.974 cupos. El Gobierno Nacional y entidades como el Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC han realizado recorridos recientes para revisar los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para su entrada en operación.