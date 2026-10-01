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01 oct 2026 Actualizado 12:14

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Retenidos por la comunidad operarios y equipos técnicos de Air-e en Santa Marta

Según lo manifestado por la empresa, los hechos se presentaron luego de averiar por sobre carga 4 transformados más en lo que va corrido del mes de septiembre.

Retenidos por la comunidad operarios y equipos técnicos de Air-e en Santa Marta. Foto: suministrada.

Retenidos por la comunidad operarios y equipos técnicos de Air-e en Santa Marta. Foto: suministrada.

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La comunidad de Ondas del Caribe en Santa Marta, retuvo a operarios y un carro canasta de la empresa Air-e Intervenida, como medida para lograr el cambio de un 5 transformador de potencia. Según lo manifestado por la empresa, luego de averiar por sobre carga 4 más en lo que va corrido del mes de septiembre.

Ante lo ocurrido se hizo un llamado a la comunidad para que permitiera la salida del personal técnico y del vehículo, teniendo en cuenta que cualquier obstrucción a la movilidad de las brigadas pone en riesgo a los trabajadores y dificulta la atención de las averías que afectan la prestación del servicio de energía en otros sectores de la ciudad.

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“Rechazamos categóricamente cualquier acción que impida la movilidad o retenga a nuestro personal técnico. Nuestros trabajadores están en el territorio para atender las fallas y restablecer el servicio”, puntualizó la gerente de Air-e Intervenida en el Magdalena, Rossana Pardo De Andreis, que indicó que se mantiene la disposición para establecer espacios de diálogo con los habitantes de Ondas del Caribe y buscar alternativas frente a las dificultades existentes.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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