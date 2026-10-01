Antioquia fortalece el liderazgo juvenil por medio de programas de pedagogía en primeros auxilios

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia realizó en Medellín la cuarta versión de la Escuela de Liderazgo Juvenil, un espacio de formación que en esta oportunidad estuvo enfocado en los primeros auxilios psicológicos, la escucha activa y el acompañamiento a jóvenes que atraviesan situaciones de crisis o dificultades emocionales.

La jornada se desarrolló en la Corporación Universitaria Remington y reunió a cerca de 50 participantes, entre jóvenes vinculados al programa Jóvenes Pa’ Lante, integrantes de sus equipos territoriales y agentes de juventud de diferentes municipios del departamento.

Durante el encuentro, los asistentes recibieron herramientas para identificar situaciones que pueden afectar el bienestar emocional de otros jóvenes y brindar una primera respuesta de acompañamiento, además de fortalecer sus capacidades para escuchar, orientar y acompañar desde sus comunidades.

El secretario de Juventud de Antioquia, Daniel Arbeláez, destacó que esta versión de la escuela se realizó por primera vez fuera del Centro Administrativo Departamental.

“Por primera vez descentralizamos la Escuela de Liderazgo Juvenil del Centro Administrativo – CAD, y agradecemos a la Corporación Universitaria Remington por abrirnos las puertas para ser la sede y los anfitriones de este espacio”, señaló el funcionario.

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La actividad también permitió reflexionar sobre el papel de los liderazgos juveniles en los territorios y la responsabilidad de quienes acompañan a otros jóvenes ante situaciones psicológicas difíciles. Jade Vélez, integrante del CMJ y PMJ de Apartadó, destacó la importancia de fortalecer estas capacidades: “Liderar no es solo dirigir, sino también escuchar y acompañar”, expresó.

La Escuela de Liderazgo Juvenil llega así a su cuarta edición como una estrategia de la Gobernación de Antioquia para fortalecer las capacidades de jóvenes y equipos que trabajan con esta población en los municipios, con énfasis en la escucha, la orientación y el acompañamiento comunitario.