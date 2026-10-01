Jairo Padilla, entrenador desde hace 45 años, un testigo excepcional

Hay lugares que cambian tanto que cuesta reconocerlos. En Chambacú, donde durante años una cancha de fútbol recibía a niños y jóvenes entre caracolejo, arena de mar, piedras, palos, vidrios, huecos y desniveles, ya comenzó una nueva historia.

La cancha donde alguna vez se jugaba sobre un terreno irregular, donde la lluvia no necesariamente suspendía los partidos y donde los futbolistas aprendían a convivir con las dificultades del terreno, ahora tiene césped sintético, graderías, camerinos, zonas técnicas y una infraestructura pensada para el deporte de alto nivel.

Es el Nuevo Chambacú ‘Ligas Mayores’, el que ha sido catalogado por el alcalde Dumek Turbay como el proyecto de transformación social e integral sin precedentes para la ciudad, testigo de la transformación de un territorio históricamente ligado al fútbol popular de la ciudad y donde se formarán nuevas generaciones de deportistas como lo merecen.

Para Jairo Manuel Padilla Jara, entrenador de la Liga de Fútbol de Bolívar y quien lleva 45 años vinculado al deporte en la ciudad, regresar hoy a este lugar significa encontrarse con una transformación que durante décadas fue esperada por quienes formaron generaciones de futbolistas en Cartagena.

“Esto del Nuevo Chambacú es una bendición. Así como está creciendo en su infraestructura, la parte deportiva también ha venido creciendo”, expresó Padilla.

Una cancha que enseñaba a jugar entre dificultades

Antes de que existieran las gradas, los camerinos y las superficies sintéticas, Chambacú era una cancha de tierra que hacía parte de la cotidianidad deportiva de los barrios cercanos.

Hasta allí llegaban escuelas y equipos como Rodríguez Torices, Tacarigua, Atlético Cartagena, Hechos y no Palabras, entre otros. Era un lugar de entrenamiento, de partidos y de formación, aunque las condiciones del terreno exigían mucho más que saber jugar al fútbol.

“Las canchas tenían mucho caracolejo, mucha arena de mar. Esta cancha, con las aguas lluvias, tenía un drenaje natural que permitía que a los 10 minutos ya estuviera seca y apta para desarrollar cualquier actividad deportiva”, recuerda Padilla.

La condición del terreno terminó convirtiéndose, incluso, en una de las particularidades de Chambacú. La Liga de Fútbol de Bolívar programaba partidos allí porque la lluvia no significaba necesariamente la suspensión de una jornada. Mientras en otras canchas el barro podía impedir que se jugara, en Chambacú los equipos sabían que los partidos seguían adelante.

“Todos los equipos aquí en Cartagena sabían que si programaban en Chambacú y llovía, tenían que venir sí o sí, porque si no venían, iban a perder por ‘fofi’”, contó el entrenador entre risas.

Pero detrás de esa anécdota también estaba una realidad: durante años, el escenario estuvo lejos de ofrecer las condiciones ideales para la formación deportiva.

“Era un espacio donde los chicos venían a desarrollar sus entrenamientos en una cancha con muchas dificultades”, explica Padilla.

Donde también comenzó a escribirse la historia de grandes futbolistas

A pesar de las condiciones, Chambacú se convirtió en un punto de encuentro para el fútbol cartagenero. Los torneos reunían a equipos como Tacarigua, Fontanela, Hechos y No Palabras, Simón Bolívar y Rodríguez Torices. Los partidos atraían público y, sobre ese terreno de tierra, comenzaron a formarse jugadores que posteriormente llevarían el nombre de Cartagena a otros escenarios.

Uno de ellos fue Elson Becerra, futbolista cartagenero que nació muy cerca de Chambacú y que comenzó su proceso deportivo en la escuela Simón Bolívar, que tenía su sede en esta cancha.

También pasaron por este escenario jugadores como Agustín Julio, quien posteriormente fue arquero de Selección Colombia y desarrolló parte de su proceso deportivo en este lugar.

“Agustín Julio estuvo en esta cancha, hizo procesos aquí. Es una persona que siempre ha estado muy entregada al deporte”, recordó Padilla.

La lista también incluye al volante Cristian Marrugo, quien además fue alumno de Padilla durante su proceso en Comfenalco, y a Iván ‘Champeta’ Velázquez, quien jugó en Chambacú con el club Hechos y No Palabras.

“Cristian Marrugo sí estuvo acá. Iván ‘Champeta’ Velázquez también estuvo aquí. Él desarrolló su proceso con el Club Hechos y No Palabras”, señaló el entrenador.

De esta manera, la historia deportiva de Chambacú no está solamente relacionada con una cancha. Está vinculada con generaciones de niños y jóvenes que encontraron allí un espacio para intentar convertirse en futbolistas.

La conexión especial del alcalde Dumek Turbay con Chambacú y el fútbol

La historia de Chambacú tiene, además, un capítulo particular para el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

A finales de los años 80, cuando todavía era estudiante de Derecho en la Universidad de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay llegó a probarse al Club Rodríguez Torices.

Padilla era entonces uno de los entrenadores encargados del proceso y recordó que el joven Turbay tuvo que combinar sus estudios universitarios con los entrenamientos y los compromisos del equipo.

“Llegó a probarse acá al Club Rodríguez Torices y, con algunas dificultades para su entrenamiento por sus estudios, se le dificultaba un poquito ser constante. Sin embargo, él sacaba su tiempo y se acercaba a los entrenamientos”, recuerda.

El hoy mandatario distrital jugaba como defensa central. Según su antiguo entrenador, no era un jugador que pasara inadvertido por su manera de competir.

“No podemos decir que era Beckenbauer del momento, pero era un jugador que se defendía bastante”, cuenta Padilla.

Su principal característica, recuerda, era la fortaleza en el juego hombre a hombre y su capacidad para lanzar pases largos.

“Era buen pasador, con pelotas largas a los espacios, y en el hombre con hombre era fuerte”, señaló.

Durante aproximadamente un año y medio hizo parte del proceso del equipo y participó en intercambios y competencias fuera de Cartagena. El grupo llegó incluso a coronarse campeón de liga, con el hoy alcalde Dumek Turbay como integrante del plantel.

Padilla recuerda, además, que desde entonces el actual máximo mandatario de los cartageneros mostraba una particular capacidad de liderazgo.

“Él mismo se encargaba de decir: vamos a ir a estos pueblos, vamos a ir a San Jacinto, vamos a ir a San Juan Nepomuceno, vamos a ir a El Carmen de Bolívar. Llegó nuevo y ya tomó liderazgo del equipo”, rememoró.

Décadas después, el hombre que alguna vez defendió los colores de Rodríguez Torices sobre aquella cancha de tierra regresa a Chambacú como alcalde para abrir las puertas de un escenario completamente diferente.

El salto de la cancha de tierra al Nuevo Chambacú

La transformación es visible en cada rincón. Donde antes había caracolejo, arena de mar, huecos y desniveles, ahora se encuentra una cancha de fútbol 11 con superficie sintética.

Donde los jugadores se cambiaban para entrar a una cancha de tierra, ahora existen camerinos y baterías sanitarias. Donde los aficionados se ubicaban alrededor del terreno de juego, ahora hay graderías estructurales con cubiertas metálicas.

La Fase 2 del Nuevo Chambacú también cuenta con cancha de sóftbol, dugouts y zonas técnicas especializadas, una cancha múltiple para voleibol y microfútbol, skatepark, urbanismo, parqueaderos y espacios administrativos y comerciales.

Es una infraestructura que busca ampliar las posibilidades de formación, competencia y recreación para los habitantes de Cartagena.

Para Padilla, el cambio también modifica las posibilidades de quienes hoy comienzan a practicar un deporte.

“El crecimiento de cada deportista depende mucho del escenario en el que está. Nosotros pasamos por ahí. No había escenarios y nos vivíamos quejando porque Cartagena no tenía escenarios para desarrollar la parte del fútbol”, afirmó.

Y agregó: “Ahora lo tenemos. Ya no hay excusas. Ya tenemos escenarios aptos para ser buenos deportistas y para que el deportista crezca”.

Para el entrenador, la transformación también representa una responsabilidad para quienes utilizarán los nuevos escenarios.

“Muchas gracias al doctor Dumek Turbay por todas estas canchas que nos ha dado al deporte cartagenero. Invito a todos los deportistas cartageneros a que cuidemos estos escenarios, que tengamos esto, que lo tomemos como nuestro”, expresó.