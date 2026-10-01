Condenan a una mujer a más de 16 años de cárcel por asesinar a su suegro en Guamo, Tolima

Tolima

Un juez de conocimiento condenó a 16 años y 8 meses de prisión a Marisela Rubio Barrios, por su responsabilidad en el crimen de su suegro en el municipio de Guamo, Tolima.

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2026, en una vivienda ubicada en el barrio El Carmen de Guamo, donde se presentó una discusión entre Rubio Barrios y su pareja. La mujer golpeó a la víctima con una botella en la cabeza.

Durante el altercado, el suegro de la hoy condenada intervino para auxiliar a su hija; sin embargo, Rubio Barrios lo agredió con un arma cortopunzante y con un objeto contundente, ocasionándole heridas que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Las pruebas presentadas por un fiscal de la Seccional Tolima demostraron que esta mujer es responsable del delito de homicidio agravado, lo que llevó al juez a emitir sentencia condenatoria en su contra.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a la atacante, quien se encuentra privada de la libertad en un centro de reclusión, donde permanecerá mientras cumple su condena. La decisión quedó en firme.