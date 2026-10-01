Capturan en Antioquia a alias ‘Ash’, narcotraficante australiano-iraní buscado por Interpol

Copacabana, Antioquia

Un ciudadano australiano-iraní señalado por las autoridades como uno de los objetivos de alto valor de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos fue retenido con fines de extradición en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.

Se trata de Arash Ebrahimi Far, conocido con el alias de ‘Ash’, quien era requerido por la justicia australiana y tenía una Notificación Roja de Interpol por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.

La operación fue adelantada por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Federal Australiana (AFP).

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Ebrahimi Far permanecía en Colombia desde diciembre de 2018 y habría utilizado el país para ocultarse mientras continuaba coordinando actividades criminales con alcance internacional.

El extranjero fue localizado en un hospital de Copacabana, donde recibía atención médica luego de resultar herido por un impacto de arma de fuego días antes, hechos que son materia de investigación.

Los investigadores de Interpol lo interceptaron cuando se disponía a abandonar el centro asistencial, en medio del operativo desplegado para hacer efectiva la orden de captura con fines de extradición.

Más detalles

Según el expediente internacional, ‘Ash’ sería uno de los principales integrantes de una organización criminal con capacidad para traficar grandes cantidades de estupefacientes, movilizar importantes sumas de dinero en efectivo y adquirir armas de fuego; utilizando plataformas de comunicación cifrada para coordinar sus operaciones y dificultar la acción de los organismos de inteligencia.

Tras su retención, el ciudadano australiano-iraní fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para definir su eventual entrega a las autoridades australianas.