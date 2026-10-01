Privados de la libertad avanzan en su resocialización adecuando espacios comunitarios en Medellín

Medellín

Doce personas privadas de la libertad en etapa de preliberación realizaron jornadas de servicio social en la UVA Sin Fronteras. Durante la actividad, apoyaron labores de aseo, mantenimiento, clasificación y pintura para recuperar este clave espacio deportivo y comunitario del Distrito.

Esta iniciativa no solo busca la recuperación física de los escenarios deportivos, sino también facilitar que los participantes avancen en procesos de reducción de penas, fortalecimiento de capacidades y reconstrucción de la confianza con la sociedad.

Impacto de la estrategia “Mientras Volvemos a Casa”

Las acciones forman parte de la estrategia Mientras Volvemos a Casa, liderada por el Inder Medellín, que atiende mensualmente a un promedio de 3.500 personas privadas de la libertad y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los centros Bellavista y Pedregal.

Más información Sonsón tendrá la primera sede educativa rural oficial de Antioquia con un computador por estudiante

La oferta institucional está orientada a garantizar el derecho al deporte, la recreación y la actividad física, aportando de manera directa a la salud mental, la convivencia ciudadana y el aprovechamiento del tiempo libre de las poblaciones vulnerables.

Adicionalmente, el programa extiende su cobertura social en el Distrito, logrando impactar a cerca de 1.700 habitantes de calle y 3.200 víctimas del conflicto, consolidando una atención integral a sectores en situación de alta vulnerabilidad.