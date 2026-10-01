17 capturados por tráfico de drogas tras nueve allanamientos en siete municipios del Huila

Neiva

Los operativos fueron adelantados por investigadores de la SIJIN en Tello, Hobo, Garzón, Suaza, Pitalito, La Plata y Timaná, como parte de una investigación contra redes dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran 10 adultos, un adolescente aprehendido y seis personas requeridas mediante orden judicial.

Durante los procedimientos fueron incautadas dosis de marihuana, cocaína, base de coca y bazuco, además de tres armas de fuego, 107 cartuchos y perdigones, radios de comunicación, computadores y elementos utilizados para la dosificación de las sustancias. También fueron encontrados $4.863.000 en efectivo.

Uno de los principales operativos se concentró en Timaná, donde fue desarticulado el grupo delincuencial ‘Los Vinagres’, señalado de distribuir drogas mediante puntos fijos, móviles y domicilios. La investigación se extendió durante 16 meses e incluyó 69 actividades investigativas que permitieron identificar a seis de sus integrantes.

“Con estas acciones estamos afectando directamente a las estructuras que pretenden dinamizar el tráfico local de sustancias ilícitas, afectando especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó el coronel Diego Edixon Mora, comandante de la Policía Huila. Los judicializados registraban más de 52 anotaciones en el sistema SPOA, relacionadas con delitos como tráfico de estupefacientes, porte de armas, homicidio, hurto, amenazas y lesiones personales.