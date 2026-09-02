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02 sep 2026 Actualizado 20:05

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Política

Colombia y UNODC fortalecen cooperación contra el crimen organizado transnacional

Varios acuerdos salieron después de una reunión con representantes de la Oficina contra el delito.

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El canciller Omar Bula se reunió con los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur.

Se trató de la primera cita con la sección especializada de la ONU, en el marco de la creación de la estrategia de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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