Colombia y UNODC fortalecen cooperación contra el crimen organizado transnacional

El canciller Omar Bula se reunió con los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur.

Se trató de la primera cita con la sección especializada de la ONU, en el marco de la creación de la estrategia de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Abelardo De La Espriella.