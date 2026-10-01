Sacerdote de Buga no aceptó cargos por presunto caso de abuso sexual a una niña en la casa cural

La relación de confianza que un sacerdote construyó con una niña de 13 años, a partir de su labor como guía espiritual, habría sido el pretexto utilizado por el religioso para ejercer actos en contra de la formación e integridad sexual de la menor de edad, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

Andrés Felipe Restrepo Obando, quien ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo.

De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual.

Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido. La versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y funcionarios de policía judicial que asumieron las labores investigativas.

En es sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al religioso el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado.

Tras evaluar los argumentos de las partes, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a Restrepo Obando medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.