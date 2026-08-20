Diagnóstico de la economía criminal: Así inició el Foro Internacional de economías criminales

El 20 de agosto de 2026 en el JW Marriott en Bogotá, tuvo lugar el Foro Internacional de Economías Ilegales y Control Territorial, un encuentro entre representantes clave de instituciones nacionales y expertos en mercados ilegales de distintos puntos de la región.

La apertura de este espacio de discusión incluyó temas como el funcionamiento de los mercados ilegales en Colombia y su evolución en los últimos años, los desafíos y dificultades de las instituciones al enfrentar estas actividades, y las nuevas alternativas centradas en lo financiero para perseguir estas economías criminales.

Crimen organizado: Incrustado en la sociedad

Lucía Dammert hizo un análisis profundo de los mercados ilegales (Foto - Caracol Radio) Ampliar Lucía Dammert hizo un análisis profundo de los mercados ilegales (Foto - Caracol Radio) Cerrar

La conversación se introdujo de la mano de Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, quien señaló que Colombia se ha convertido en un referente de inseguridad en la región y mencionó el desmoronamiento de la arquitectura institucional global y del sistema de justicia internacional desde la sensación de estabilidad que había dejado el término de la segunda guerra mundial en el siglo XX.

Habló también acerca de un debilitamiento de las democracias a causa de estructuras criminales, especialmente, en el contexto colombiano el cual, señaló, ha sido una constante del país hasta el actual fortalecimiento paulatino de las estructuras criminales y el crecimiento del crimen transnacional. Sumó que la inconformidad de la ciudadanía ante estas situaciones ha configurado un panorama político y gubernamental que ha centrado los esfuerzos en afianzar la seguridad y la legalidad en las economías de la nación.

Por su parte, Juan Ignacio Suarez, Director General del clúster CCA de Philip Morris International, expresó su preocupación ante el crecimiento del contrabando y de los mercados ilegales de cigarrillos que afectan el desarrollo de la economía de la región e introdujo al análisis de economías criminales que se realizaría posteriormente.

El mercado ilegal, de adentro hacia afuera

El Coronel Diego León (Izquierda) habló de los esfuerzos de la Policía contra el contrabando. (Foto: Caracol Radio) Ampliar El Coronel Diego León (Izquierda) habló de los esfuerzos de la Policía contra el contrabando. (Foto: Caracol Radio) Cerrar

Para desarrollar la primera conferencia magistral de la jornada, Lucía Dammer, experta internacional en seguridad, crimen organizado y políticas públicas, expuso las novedades de la región en cuanto a seguridad, “Ya no existen países seguros en América latina”, aseguró refiriéndose al crecimiento de homicidios y delitos de oportunidad (Robos, extorsión etc.) en diversos países del continente.

La experta caracterizó tres elementos principales sobre los que se sustentan las economías ilegales. En primer lugar, la depredación económica, que tiene por consecuencia el segundo elemento, la sustitución de mercados legales por mercados y control territorial ilícitos. Contexto en el cual las agrupaciones criminales se encuentran cumpliendo funciones estatales en los territorios. En tercer lugar, el acaparamiento del poder político, en el cual se incluye a la población como actor colaborador del control territorial ilícito.

Posteriormente, introdujo, según sus palabras, la inexplicable producción masiva de cigarrillos y la exportación creciente de oro de forma ilegal. Frente a esto, expuso la poca utilidad de las respectivas políticas públicas y las soluciones como el encarcelamiento masivo, estados de excepción o caracterización de grupos armados como terroristas que resultan inútiles frente a la nueva propuesta de atacar a la demanda y a la dimensión económica del crimen organizado.

En ese sentido, expuso sus propuestas para aportar a la lucha contra la ilegalidad en múltiples niveles. El nivel municipal, donde, afirmó Dammer, existe una debilidad institucional, propone que se deben asignar roles a los territorios locales en materia de finanzas criminales. En el nivel nacional, habló de la necesidad de la voluntad política sostenida en el tiempo por parte de los jefes de estado, el trabajo en las cárceles y la trazabilidad de los bienes robados. El abandono de las fronteras transnacionales, dentro de las cuales se gestan todos los procesos de contrabando y comercio ilegal también fue mencionado.

A nivel multilateral, propuso un registro balístico, conciliaciones aduaneras, controles de excedentes de producción y recuperación de activos. Todo esto dentro de un contexto actual en el que las economías ilícitas están ganando terreno. Finalmente añadió: “Los mercados ilegales se fortalecen porque tenemos cientos de jóvenes que no van al colegio, que no tienen oportunidades de trabajo.”.

¿Qué pueden hacer las instituciones?

Alejandro Santos inició la conversación sobre el fortalecimiento de las economías criminales Ampliar Alejandro Santos inició la conversación sobre el fortalecimiento de las economías criminales Cerrar

El panel Crimen transnacional y contrabando: respuestas institucionales desde la región, que incluyó expertos con alto conocimiento en la lucha contra el contrabando, dio inicio con la intervención de Juan Francisco Galli, ex subsecretario del interior de Chile, quien abrió la discusión denunciando la incapacidad estatal contra las economías legales, “Hay que sacar la perspectiva estatal de sólo el proceso penal”, destacó, en el sentido de entender los mercados antes que capturar a los autores, capacidad que está en las empresas y la sociedad civil.

Resaltó la necesidad de que múltiples entidades aporten a la persecución de las finanzas ilícitas y el crimen transnacional. “Me gustaría ver otras instituciones involucradas en el tema de la seguridad.”, expresó.

Por su parte, Ramón Pérez Fermín, ex Viceministro de Comercio interno de República Dominicana, expuso el caso del país de Caribe en el 2020, en el cual la lucha contra el contrabando de alcohol y cigarrillos, los cuales ya constituían un problema de salud pública, fue mayormente efectiva.

Destinaron sus esfuerzos en habilitar una trazabilidad e inteligencia previniendo la llegada de productos ilícitos al mercado, y en abrir el espacio para que el sector privado pudiera incorporarse en la lucha contra el contrabando. Estas medidas permitieron robustecer el régimen de consecuencias judiciales y reducir los márgenes de ganancia de grupos ilegales. “Lo que realmente cambia el paradigma es que haya sentencias condenatorias”, afirmó.

Esta intervención dio paso a las palabras del Coronel Diego León, Jefe del Componente de Análisis Criminal de la Policía Nacional, quien repasó la evolución de la criminalidad en Colombia. “El crimen organizado se reproduce dentro de las ausencias del estado”, concluyó. Posteriormente añadió que en el sector rural se han presentado más de mil homicidios en los que está centrada la preocupación de la fuerza pública, al igual que sobre los miles de actores de criminalidad urbanizada en el país.

“Existen 329 municipios afectados por minería ilegal y cerca de un billón de personas que trabajan en esta de manera directa e indirecta.” A partir de esta cifra, el Coronel León habló también de la forma en la que la Policía Nacional enfrenta a las nuevas criminalidades, haciendo uso de análisis de redes sociales a partir de inteligencia artificial, vinculando talento humano especializado, articulando información e identificando los patrones de criminalidad.

El caso diplomático dentro de este contexto de crimen transnacional y la nueva era de la lucha contra el mismo que proyecta la asociación Escudo de las Américas fue abordado por Lucía Dammert, quien inició declarando que una lucha contra las economías ilícitas sin Brasil y México no puede ser efectiva “Esto no es un club de amigos donde todos pensamos lo mismo, sino uno que quiere terminar con lo ilegal” aseguró.

Resaltó también el papel de los Estados Unidos desde su aporte a estas economías a partir del tráfico de armas y el lavado de activos. Mencionó, por otro lado, que América Latina avanzó con sus propias alianzas regionales y que el Escudo tiene importantes posibilidades si suma a los países que tiene que sumar. El panel finalizó con propuestas como potenciar la inteligencia penitenciaria y buscar formas más innovadoras de construir nuevos centros carcelarios.

El futuro de la seguridad

El hallazgo que han realizado los expertos para empezar desarticular las economías criminales es claro, la cooperación internacional, la integración institucional entre múltiples carteras, el énfasis en intervenir los corredores económicos en lugar de únicamente capturar ejecutores del crimen y establecer marcos jurídicos para solidificar las consecuencias de alimentar y perpetuar un mercado ilegal son pilares centrales de la nueva perspectiva que deben adoptar para empezar a construir una seguridad confiable en Colombia y en la región.

Estas fueron apenas algunas de las dimensiones desde las que se abordó la nueva lucha contra los mercados ilícitos en el marco del Foro Internacional de Economías Criminales y Control Territorial.