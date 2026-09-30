Comunidad de Bucarasica, Norte de Santander, reclama solución al problema del agua

Norte de Santander.

Habitantes de La San Juana, zona rural de Bucarasica, expresaron su preocupación por las dificultades que continúan enfrentando para contar con un servicio de agua adecuado y permanente.

A través de un comunicado, la comunidad señaló que, pese a que el sector cuenta con importantes fuentes hídricas, persisten los problemas para que el agua llegue de manera regular a las viviendas.

Los habitantes hicieron un llamado a la administración municipal para que atienda la situación y explique cuáles son las acciones que se están adelantando para encontrar una solución definitiva.

En ese sentido, solicitaron la intervención del alcalde de Bucarasica, Óscar Andrés Pérez, y de los concejales, a quienes pidieron acompañar las gestiones necesarias para garantizar el suministro.

La comunidad insistió en que su petición está relacionada con el acceso a un servicio básico para las familias de este sector rural y reclamó soluciones concretas, gestión y resultados frente a una problemática que, aseguran, continúan afectándolos.