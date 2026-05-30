El líder comunal José Velázquez se encuentra desaparecido en la región del Catatumbo

Catatumbo

Más de 24 horas completa desaparecido el líder comunal José Richar Velázquez Triana, presidente de la vereda La Selva, ubicada en el corregimiento Campo Dos, jurisdicción del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

De acuerdo al testimonio de la comunidad, Velázquez Triana se desplazó este viernes 29 de mayo, desde Tibú hasta la vereda San Martín de Loba, jurisdicción del municipio de Sardinata, para atender un presunto llamado del ELN.

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La cita para este encuentro era a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, desde que salió de su vivienda, no se ha logrado tener comunicación con Velázquez y se desconoce su paradero.

Habitantes de la vereda La Selva y allegados del líder comunal están haciendo un llamado a las autoridades para dar con el paradero de Velázquez Triana.

Esta hecho enciende las alarmas entre las organizaciones sociales en la región del Catatumbo, quienes reiteran su llamado a los grupos armados para que se respete el trabajo comunal y social de los líderes que hacen presencia en la zona norte del departamento.