Autoridades frustran atentado terrorista en la zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Unidades del Gaula Militar en coordinación con la Policía Nacional adelantaron el registro, verificación y posterior destrucción controlada del material explosivo que fue ubicado a un costado de la vía que conduce de Cúcuta al corregimiento Carmen de Tonchalá.

Aseguran las autoridades militares que han logrado salvaguardar la vida de sus habitantes y la libre movilidad sobre este eje vial.

Cumplidos los protocolos establecidos por soldados del Equipo antiexplosivos del Ejército Nacional se estableció que el material encontrado en las cuatro pimpinas cada una con capacidad de almacenamiento de cinco galones se trataba de un explosivo con alto poder de destrucción.

El Ejército Nacional invitó a la comunidad a brindar información que permita a la Fuerza Pública neutralizar la intención de los grupos armados de atentar contra la población civil, la Fuerza Pública y los activos estratégicos de la nación, a través de sus líneas 107 y 147.

En la zona se mantiene la alerta por los constantes ataques a la fuerza pública por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN.