Qué obras se están realizando en Soacha y cómo avanzan: ALO sur, extensión Transmilenio y más

Conozca las obras que se están realizando en Soacha, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Soacha/ Alcaldía de Bogotá.

El municipio de Soacha, en Cundinamarca, busca mejorar su infraestructura con la realización de varios megaproyectos viales para descongestionar la Autopista Sur y optimizar la conectividad con Bogotá y el sur del departamento.

Extensión de TransMilenio

En el municipio de Soacha se está llevando la extensión de TransMilenio en sus fases II y III y aportará cinco nuevas estaciones (Estadio Luis Carlos Galán, Soacha Centro, Universidades, El Altico y Compartir).

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El proyecto registra un avance del 80% y cuenta con 4,4 kilómetros de longitud, que inicia desde la estación de San Mateo y finaliza en el sector de Maiporé. Además, se espera que movilicen a cerca de 400.000 pasajeros diarios.

Hay varios componentes de está extensión que están por finalizar o ya terminados. Uno de ellos es el Patio Portal El Vínculo, el cual está al 100% de ejecución acabado, con capacidad para albergar 296 buses articulados y biarticulados, y se espera que entre en operación a finales de este 2026.

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El Paso Soterrado ya avanzó hasta la fundición de la placa superior de su primer módulo. Esta obra se construye bajo la Autopista Sur en la intersección con la diagonal Novena para eliminar el semáforo y conectar de manera fluida las comunas 2 y 6.

La estación Universidades tendrá un edificio con cuatro niveles para la integración de rutas alimentadores del municipio y está por encima del 50% de avance.

De igual manera, el puente vehicular de la calle 22 se encuentra al 81% y los avances de puentes peatonales superan el 95%.

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Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)

Luego de años de espera y controversias técnicas, la construcción de este megaproyecto inició formalmente en septiembre de 2026.

El proyecto consta de un corredor de 24,5 kilómetros de doble calzada que unirá el sector de Chusacá (Soacha) con la calle 13 (Fontibón, Bogotá).

Los trabajos iniciaron en tres frentes sobre la calzada oriental, que operara de forma bidireccional y se hará el mejoramiento de 9,5 kilómetros entre la intersección Canoas y el río Bogotá.

Lo siguiente será la Unidad Funcional 2, la cual constará de 6,1 kilómetros y contempla una rehabilitación de 1,8 km entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la proyección de la Avenida Bosa. Además, habrá una construcción de 4,3 km de calzada nueva entre la Avenida Bosa y la Avenida Américas.

Por último, la Unidad Funcional 3 incluye la construcción de 3,3 kilómetros de calzada oriental entre la Avenida Américas y la Calle 13, en la que está la primera etapa del enlace de la ALO con la Calle 13.

El proyecto incluirá un peaje en su recorrido e intersecciones clave a desnivel como la de Canoas y estas tres unidades, junto con el tramo entre Chusacá y Canoas, conforman la totalidad de la calzada oriental.

El proyecto requerirá un capital de $1,64 billones de pesos con un plazo de ejecución total de cuatro años y se prevé que, cuando finalice, el tiempo de desplazamiento entre la Av. Indumil en Soacha y la Calle 13 baje a entre 30 y 35 minutos.

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Otras obras

El puente Tibanica es una megaobra cofinanciada por Bogotá, Cundinamarca y Soacha y cuenta con una inversión de $118.900 millones de pesos.

El puente está diseñado con 87 metros de longitud y 4 carriles, conectará a Ciudad Verde (Soacha) con la localidad de Bosa y la Av. Ciudad de Cali. El proyecto está programado para iniciar en noviembre de 2026.

Por otra parte, la alcaldía de Soacha busca un convenio con TransMilenio para modernizar las estaciones de la Fase 1 (Terreros, La Despensa y San Mateo) instalando torniquetes y medidas anticolados. La alianza sería de 60.000 millones de pesos y se espera también activar un plan piloto de buses alimentadores municipales urbanos durante el primer trimestre del próximo año.

De igual manera, en el municipio se continúan varias intervenciones como la pavimentación rígida y redes de aguas lluvias en la Transversal 11, en la Comuna 1, y que completan un avance del 35%.

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