Riña entre vendedores informales en TransMilenio: un hombre fue capturado

Durante la mañana de este 29 de septiembre, la estación de TransMilenio Universidad Nacional fue escenario de un hecho de intolerancia entre vendedores informales. Uno de ellos, un hombre de 41 años de edad atacó con arma blanca a otra mujer de 46 años; en el momento los usuarios del servicio de transporte alertaron a las autoridades, quienes lograron la captura del sujeto por el presunto delito de lesiones personales.

“Tras un requerimiento ciudadano, nuestros uniformados acudieron de manera inmediata, donde encontraron a una mujer que había sido agredida con un arma cortopunzante, presuntamente por un hombre de 41 años. Según la información, la riña habría estado relacionada por un conflicto entre personas que realizaban actividades de venta informal al interior del sistema”, aseguró la Teniente Coronel Maryam Moreno, Comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

Desde la empresa TransMilenio S.A. recordaron que la venta informal al interior del sistema no está autorizada y además, podría causar sanciones económicas para quienes ejerzan estas actividades, por hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

“Reiteramos la importancia de respetar las normas de uso y convivencia, y de no apoyar la venta informal dentro de las estaciones y los buses, con el fin de contribuir a la seguridad y el adecuado funcionamiento del servicio.” recalcó la entidad a través de un comunicado.

VENTA INFORMAL EN TRANSMILENIO

Según un informe de la Defensoría del Pueblo tras visitar múltiples estaciones, el 95% de los accesos y portales del sistema cuentan con presencia permanente de vendedores informales. Lo que ha sido vigilado desde el distrito por entidades como el IPES ,Instituto para la Economía Social, han llegado a contabilizar hasta a 2.600 dentro del sistema.

El Distrito ha implementado nuevas normativas y decretos que declaran zonas especiales de manejo en estaciones y puentes peatonales para regular el espacio, recuperar la movilidad y ofrecer alternativas de reubicación a los vendedores vulnerables.