Motociclista relató cómo evadió un puesto de control en La Mesa, Cundinamarca

La motociclista y creadora de contenido conocida en redes sociales como Natalia Biker publicó un video en el que relató cómo evadió un puesto de control de tránsito en una vía de La Mesa, Cundinamarca.

Según contó en la grabación, viajaba con dos amigas cuando se percató de la presencia de los agentes. En ese momento, aseguró que les pidió cambiar de lugar porque una de ellas no tenía licencia de conducción.

“Aquí me doy cuenta de un retén y les digo a mis amigas que cambien de lugar, ya que una de ellas no tenía pase”.

La mujer relató que posteriormente los agentes detuvieron la motocicleta y le informaron que sería inmovilizada y que recibiría varios comparendos. Ante esta situación, aseguró que decidió abandonar el lugar.

“Yo podía volarme el retén”, dijo en el video.

Tras la difusión de la grabación, reportes sobre una consulta en el SIMIT señalaron que la motocicleta registra cuatro comparendos y una multa, con obligaciones pendientes por más de $6 millones.

Entre los códigos reportados aparecen infracciones relacionadas con el desacato a órdenes de tránsito, placas, maniobras peligrosas y cambios no reportados en las características del vehículo.

La información sobre los comparendos corresponde a registros asociados a la motocicleta y no significa que todos estén relacionados con el episodio ocurrido en La Mesa.