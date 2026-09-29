Aliste el bolsillo: Factura del agua en Bogotá subirá un 7% promedio por nueva norma tarifaria

Inició la aplicación de un nuevo marco de tarifas en las facturas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en el marco del cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026, que impactará directamente las finanzas de millones de hogares en Bogotá y algunos municipios aledaños.

Esta medida implica una variación mensual promedio cercana al 7% en el valor total de la factura para los usuarios residenciales de la capital. Debido a que el cobro de la EAAB se realiza de manera bimestral, los ciudadanos ya están recibiendo los primeros recibos con el incremento reflejado.

El ajuste tarifario rige para todas las zonas donde la EAAB presta sus servicios de forma directa. Esto incluye a la totalidad de los usuarios en Bogotá y Gachancipá, así como a sectores específicos de los municipios de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá.

¿Por qué aumentó el servicio de agua?

El incremento no es una decisión autónoma de la empresa local. Corresponde al cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026, emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta normativa modificó a nivel nacional la fórmula con la que las grandes empresas de servicios públicos deben calcular sus tarifas.

Si usted tiene dudas sobre los montos facturados, la recomendación de las autoridades es no recurrir a tramitadores y usar los canales oficiales de atención: