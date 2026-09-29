Matrículas 2027 en Cundinamarca: hasta el 31 de octubre podrán inscribirse estudiantes nuevos

Colombia

Las familias de Cundinamarca que buscan un cupo en una institución educativa oficial para 2027 ya pueden realizar la inscripción de estudiantes nuevos. El proceso estará habilitado hasta el 31 de octubre de 2026.

La Secretaría de Educación explicó que las instituciones deben recibir las solicitudes, incluso cuando no tengan cupos disponibles en ese momento, y reportarlas para que se adelanten las acciones correspondientes.

¿La inscripción garantiza el cupo?

La entidad aclaró que realizar la solicitud no significa que el cupo sea asignado automáticamente. La disponibilidad dependerá de la oferta educativa y de los criterios establecidos para el proceso de matrícula.

Las familias deberán registrar la sede educativa de su interés, información que será utilizada posteriormente para la organización y asignación de cupos.

¿Qué pasa con quienes ya están matriculados?

Los estudiantes que actualmente están matriculados durante 2026 tienen garantizada su continuidad para 2027, de acuerdo con la proyección de cupos de cada institución. Por lo tanto, no deben realizar una nueva inscripción si desean permanecer en el mismo colegio.

En caso de querer cambiar de institución, sí deberán presentar una solicitud de traslado, la cual tampoco garantiza automáticamente la asignación de un nuevo cupo.

La Secretaría recomendó a las familias adelantar el proceso con anticipación y acercarse a las instituciones educativas para conocer la oferta disponible.