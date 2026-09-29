Integración Social alertó posibles fraudes con Ingreso Mínimo Garantizado ¿Cómo funciona?: Entérese

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) alertó a la ciudadanía sobre casos de fraude relacionados con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La entidad reportó que se estarán contactando con los beneficiarios de la estrategia impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de WhatsApp, correos electrónicos y mensajes de texto, para solicitar datos financieros o exigir pagos para acceder al apoyo.

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¿Cómo se está haciendo el fraude del Ingreso Mínimo Garantizado?

De acuerdo con el reporte de Integración Social, aparte de las llamadas o mensajes, se están difundiendo imágenes que muestran pagos pendientes, con el propósito de generar confusión y dar la apariencia de legitimidad a información que no corresponde a procesos oficiales de la entidad.

La Secretaría le recordó a la ciudadanía que no se debe realizar ningún pago a terceros como condición para acceder al beneficio del Ingreso Mínimo Garantizado. Por ello, la entidad pidió a los ciudadanos no entregar dinero, datos personales ni información bancaria a quienes realicen este tipo de solicitudes fuera de las oficinas o canales oficiales.

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¿Qué hacer en caso de recibir mensajes sospechosos?

En caso de recibir llamadas o mensajes en donde le soliciten datos personales, dinero o información bancaria para acceder o reclamar el beneficio económico, la entidad recomienda hacer la verificación de la información directamente con la Integración Social.

Si una persona recibe este tipo de llamadas o de mensajes, debe evitar realizar transferencias o entregar información y verificar la información directamente con Integración Social por medio de los canales oficiales:

Línea de atención ciudadana: (601) 380 8330, opción 6.

(601) 380 8330, opción 6. Página web.

Puntos de atención presenciales: conozca el directorio aquí.

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Además de consultar información a través de redes sociales oficiales de la Secretaría de Integración Social.

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¿Cómo reportar los mensajes o llamadas?

La Secretaría de Integración Social invita a aquellos que reciban o hayan recibido este tipo de llamadas o mensajes a reportar la situación ante la Fiscalía General de la Nación a la línea 122, con el objetivo de contribuir a la investigación y prevenir este tipo de acciones.

De igual forma, se recomienda conservar las evidencias tales como números telefónicos, capturas de pantallas, mensajes e imágenes compartidas, que funcionan como soporte de la denuncia.

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Ingreso Mínimo Garantizado y beneficiarios

El IMG es un apoyo económico brindado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de transferencias a hogares y personas en situaciones de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad en la ciudad. Para el ciclo de septiembre, el Distrito inició los pagos que van de forma progresiva el pasado martes 22.

Para consultar si es beneficiario, se puede hacer por medio de los canales oficiales mencionados anteriormente.

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