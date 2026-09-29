Minagricultura y Proantioquia priorizan el desarrollo agroindustrial del Urabá en Antioquia

Medellín

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Proantioquia anunciaron un trabajo conjunto para potenciar el desarrollo agroindustrial en este departamento, en el que se priorizará en Urabá.

Las acciones concretas se centran en el manejo y sustento legal para la propiedad de la tierra, los servicios institucionales, infraestructura productiva y ampliación de áreas cultivables.

El ministro solicitó conformar una mesa técnica para revisar los asuntos jurídicos relacionados con la tierra y buscar alternativas que permitan generar condiciones para el desarrollo de proyectos productivos.

Ofertas del Ministerio para las regiones

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, aseguró que la reunión con la junta directiva sirvió para conocer las acracterístiacas que hay en esta región paisa y entregar información sobre las ofertas institucionales de las políticas públicas que en la actualidad tiene el Ministerio de Agricultura.

Primera zona franca agroindustrial en Urabá

Dangond Baquero explicó que se han establecido “unos compromisos muy prácticos para arrancar ya a trabajar de la mano y el primero es revisar todo ese tema de la seguridad de la tierra, unirnos en un propósito, agilizar los estudios para instituir el tema de las zonas francas agroindustriales en Colombia y en Urabá creo que va a ser la primera que vamos a desarrollar”.

Dependencias en Urabá

En esta subregión se buscará desarrollar el Centro de Atención de Servicios Agropecuarios, CASA; también se tendrá la presencia del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Agencia de Desarrollo Rural.

Según el ministro de Agricultura, se espera que en el Urabá también se tenga la presencia de la Agencia Nacional de Tierras, los bancos, los almacenes de agroinsumos y las diferentes entidades en un solo centro.

Agregó Indalecio Dangond que se va a tener “un plan de fomento de áreas cultivables en Urabá. Necesitamos que el Urabá crezca exponencialmente en cultivos de plátano, de banano, de palma, de fruta, de granos, de todo lo que pueda desarrollar esa hermosa región.

Cronograma

La prioridad de esta alianza entre el MinAgricultura y Proantioquia, para impulsar el desarrollo agroindustrial del Urabá y las otras regiones antioqueñas, deberá quedar notariada en las próximas dos semanas.

Igualmente, se anunció una próxima visita a Urabá con representantes de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, para revisar directamente en territorio los temas relacionados con la propiedad rural.

Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, destacó la importancia de este encuentro para integrar el sector público y privado alrededor de la formalización de la tierra y el emprendimiento rural.

Insistió en que el objetivo es el fortalecimiento de la agroindustria y el aprovechamiento del potencial productivo, indicando que se acompañará “los centros de emprendimiento rural porque creemos que ahí está el futuro de nuestra agroindustria”. Cuente con todo nuestro compromiso”.

Concluyó que ProAntioquia celebra el foco de las metas que se ha propuesto el ministerio para los próximos 4 años, sobre todo en formalización de la tierra, en formalización del emprendimiento rural, en sofisticación de la agroindustria, en las hectáreas cultivables, en los tipos de cultivo que mayor potencial tienen.