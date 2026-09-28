Rionegro cerró su Semana de la Seguridad Vial con más de 650 ciclistas iluminando sus calles

Antioquia

Niños, jóvenes, adultos y familias participaron en esta jornada que combinó deporte, recreación y educación vial, con un mensaje central: la importancia de hacerse visible y proteger la vida en las vías.

El recorrido comenzó en el Parque Paisajes del Agua y atravesó diferentes sectores del municipio en un trayecto de baja exigencia, diseñado para facilitar la participación de personas de todas las edades.

Durante la actividad también se promovió el uso de luces y elementos reflectivos durante los desplazamientos nocturnos, como una medida para facilitar la identificación de ciclistas y demás actores viales.

La jornada fue liderada por la Secretaría de Movilidad de Rionegro, con el apoyo del IMER y BICIRIO, programa que promueve el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte segura y sostenible.

Además, se premiaron las categorías La Cicla Más Brillante, Luces de Antaño y El Combo Más Luminoso, que reconocieron la creatividad de los participantes.

El séptimo Bicipaseo de Neones cerró la Semana de la Seguridad Vial “A Rionegro lo Mueves Tú”, con una invitación a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores a asumir la seguridad vial como una responsabilidad compartida.