Proceso de Miguel Quintero es una “batalla política”, dice el abogado Santiago Trespalacios 

Medellín

Este lunes, Santiago Trespalacios, abogado defensor de Miguel Quintero, expuso los argumentos con los cuales pretende desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía y el abogado de las víctimas, es decir, del Área Metropolitana. En la intervención, el jurista manifestó que Quintero no representa un riesgo para el proceso. Por lo que, como es normal, pidió al juez que le permita seguir defendiéndose en libertad.

“Dicho esto, le ruego dejar en libertad al señor Miguel Andrés Quintero Calle, y en caso de considerar que hay algún fin constitucional, que usted lo gradúe de acuerdo a lo que a su leal saber y entender considere con base en los fines que, una vez encuentre acreditados, crea que haya que conjurar”.

En su extensa intervención de más de cuatro horas, el abogado Trespalacios solicitó al juez no tener en cuenta algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía, como el itinerario de migración Colombia de las entradas y salidas del país de Quintero. Además de las pruebas del Área, como los mensajes publicados por el exalcalde Daniel Quintero mencionando detalles del proceso, ya que no los publicó el hermano hoy procesado.

“¿Qué quiere decir eso, señora? Los movimientos migratorios de Miguel no pueden ser usados en esta audiencia, pero ya los usaron. ¿Por qué no puede ser usado? Porque es ilegal. ¿Qué le voy a solicitar yo? Que los excluya por ilegales. Pero, además, yo no tengo claras todas las actuaciones que fueron ilegales. ¿Por qué no la tengo claro? Por qué no nos entregaron la orden ni el control posterior ni el plan metodológico ¿Nos lo tenían que entregar? Por supuesto que no. ¿Cuándo lo solicitaremos? En la acusación”.

El jurista también alegó que Quintero no representa un riesgo para el proceso ni para la investigación, para los testigos y que tampoco para las víctimas, es decir, el Área Metropolitana, ya que no tiene acceso a la información ni a la sede física. Además, que tampoco hay riesgo de fuga.

“¿La visa estadounidense para qué le sirve al señor Quintero? Yo me pregunto eso. Es decir, ¿alguien se imagina a Miguel Quintero asilado en Estados Unidos? ¿O alguien nos va a decir que no? Las autoridades norteamericanas son más débiles que las colombianas para perseguir el delito. ¿A alguien se le ocurriría decir ese descalabro cuando son las instituciones más fuertes, la policía más fuerte, la inteligencia más robusta, las medidas antimigratorias más fuertes en la actualidad en el mundo?

Finalmente, Trespalacios manifestó que a su defendido lo están usando como un botín de guerra político y recalca que se defenderán en el juicio hasta el último minuto.

“Quieren usar este proceso judicial, y lo digo con toda la claridad, para darle de comer al juicio paralelo. Juicio paralelo en el que se va a exponer esta supuesta medida de aseguramiento, que en verdad es una pena sin proceso; se va a exhibir, les van a tomar fotos, los van a poner en un pabellón y habremos presenciado a la justicia, creo yo, usadas para una batalla política, electoral, de intereses”.

La audiencia quedó aplazada para este martes 29 de septiembre a las 2 p.m. y será el turno del abogado Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, quien hará lo mismo, desvirtuar las pruebas presentadas por el abogado del Área Metropolitana que pidió medida de aseguramiento en centro carcelario para él.