El Clan del Golfo habría prohibido el ingreso de combustible desde Segovia hacia Santa Rosa del Sur

Antioquia

Caracol Radio conoció una denuncia de la comunidad de las poblaciones rurales de Segovia, en Antioquia, y Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar. Presuntamente, el Clan del Golfo estaría impidiendo el ingreso de combustible a zonas netamente mineras y que todas las actividades se derivan en torno a esta práctica.

Según las fuentes, la población ya notificó de esta situación a las dos alcaldías sobre la afectación generada por la presión intimidatoria que estaría generando el grupo ilegal en las vías de acceso desde Segovia, que afectan, entre otras, a las veredas Panamá, Mina Nueva y El Paraíso de Santa Rosa del Sur, donde podrían terminar afectando todas las actividades como el transporte escolar y de pasajeros, plantas eléctricas y el comercio, pero quizás el mayor impacto directo es para alrededor de 240 minas o entables que derivan su actividad del combustible para las motobombas que utilizarán entre 10 y 50 galones por día, además de los vehículos.

Agrega la denuncia de que el grupo armado en un retén estaría devolviendo los vehículos que transportan el combustible para que llegue a la zona afectada donde habitan alrededor de 7 mil personas que trabajan mayoritariamente en la minería o tienen negocios que soportan esta actividad.

¿Por qué se hace la restricción?

Caracol Radio conoció que la intención del Clan del Golfo tiene el propósito de afectar una zona donde hace presencia la guerrilla del ELN donde obtienen recursos económicos derivados de la minería ilegal que desarrollan. Además, es la zona a la que no ha podido ingresar el grupo que estaría impidiendo la entrada del combustible, pero con esto lo que se está generando es un impacto en la población civil que está en medio del conflicto entre los dos grupos.

Peticiones de la comunidad

La comunidad recalca que esta situación estaría ocurriendo desde la semana anterior y manifiestan que con esta restricción el grupo ilegal estaría vulnerando el derecho al trabajo, mínimo vital y vida digna.

Solicitan que, ante la posibilidad de que empiecen a escasear los alimentos, insumos agrícolas y medicamentos, las autoridades civiles gestionen un corredor humanitario para que se permita el ingreso del combustible de manera regulada mediante las Juntas de Acción Comunal y con las organizaciones sociales del territorio y con el censo de los mineros. Además, que esta acción se haga en un plazo urgente ante la actual coyuntura.