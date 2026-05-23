Urabá: el nuevo centro de desarrollo que busca redefinir el futuro económico de Colombia

Líderes empresariales y territoriales coinciden en que Urabá atraviesa un hito en la transformación impulsada por los nuevos puertos, la infraestructura logística y el crecimiento agroindustrial; con esto advirtieron que el desarrollo de la región dependerá de resolver desafíos en educación, seguridad, vivienda y gobernanza.

Por: Sara Alejandra Medellin

En el marco del Festival del Pensamiento, una iniciativa de Prisa Media. Se analiza cómo la región se convierte en uno de los epicentros logísticos y productivos del país, Laura Gallego, vicepresidente de ProAntioquia y coordinadora de proyectos del Plan Integral para el Desarrollo de Urabá, aseguró que Urabá representa “un cambio en la historia” de Antioquia y Colombia.

El desarrollo portuario trae con la construcción de terminales marítimos, un nuevo modelo económico basado en infraestructura, talento humano y empleo. Gallego expone que la región se perfila como un hub logístico portuario del país, apoyado por nuevas vías, concesiones y proyectos como el Túnel del Toyo, que reducirá el trayecto entre Medellín y Urabá a cerca de tres horas. Además, destacó que la nueva geografía logística reducirá costos de transporte entre un 33 % y 48 %.

Urabá se convirtió en una prioridad estratégica para Antioquia y el puerto ya genera cientos de empleos directos mientras impulsa la formación técnica y las operaciones portuarias. Catalina Gómez, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, propone que uno de los retos es evitar que el crecimiento económico profundice las brechas sociales existentes; hay que enfocarse en la inseguridad, la extorsión y la presencia de grupos armados. Los que son riesgos para la inversión, especialmente en una región donde muchos jóvenes ven más oportunidades económicas en organizaciones ilegales que en la educación o en el empleo formal.

Desde la visión del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Urabá y presidente de ProUrabá, Adolfo León Zapata, Urabá dejó de ser una región periférica y hoy se consolida como una potencia agroindustrial más allá del banano y el plátano. Debido a que hoy hay crecimiento en cultivos de palma de aceite, cacao, coco, piña, maracuyá y arroz, además del aumento sostenido de registros comerciales y la llegada de nuevos empresarios a la región.

Se concluye en que el éxito del nuevo Urabá dependerá de la capacidad institucional para planificar el crecimiento de sus 11 municipios. Entre los desafíos que destacan están la mejora de vías secundarias, el acceso a servicios públicos, el déficit de vivienda, la restitución de tierras y la necesidad de fortalecer la formación técnica y tecnológica.

Finalmente, se insiste en que la gobernanza regional debe trascender los ciclos políticos y articular al Estado, las empresas y organismos multilaterales para consolidar un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo.