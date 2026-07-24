Proantioquia destaca apoyo de la CAF a Urabá con un millón de dólares para su plan de desarrollo

Antioquia

Proantioquia se pronunció frente al anuncio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que destinará un marco de financiación por US$9.000 millones a Colombia entre 2026 y 2030, y reafirmó el compromiso específico con el desarrollo de Urabá mediante un millón de dólares en recursos no reembolsables.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) compromete un millón de dólares de recursos financieros no reembolsables para el proyecto. De ese monto, 500.000 dólares se orientarán al plan maestro metropolitano de Urabá, que funcionará como modelo de planeación para otras regiones del país.

El proyecto de futuro de Urabá, liderado por Proantioquia junto a una alianza público-privada de 25 instituciones, recibirá este respaldo para acelerar y hacer sostenible el desarrollo económico, logístico, cultural y turístico de la zona, considerada una gran promesa para Colombia.

El presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, indicó que los US$9.000 millones serán el punto de partida para fortalecer la inversión pública y privada en proyectos estratégicos. Uno de los ejes del plan consiste en ampliar el financiamiento directo a entidades territoriales sin necesidad de garantía soberana, modalidad que la entidad ha implementado en Colombia en los últimos años.

“Lo bueno de un proyecto como el de Urabá, que es un transformador del largo plazo, es que es capaz de superar las coyunturas, pues, no solo macroeconómicas, sino también de políticas de comercio exterior. Entonces, tendremos industria que sale por el puerto de Urabá. Esto es una apuesta para los próximos 50 años del territorio. Y en ese largo plazo, las coyunturas se gestionan, se manejan. Ahora, mucho más en articulación con el Gobierno Nacional”, dijo Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta Ejecutiva de Proantioquia.

Por último, desde Proantioquia se subrayó que este tipo de iniciativas de largo plazo permiten enfrentar y superar coyunturas económicas y comerciales adversas, manteniendo el foco en el crecimiento regional.

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