Debido a las lluvias este fin de semana, EPM resalta los niveles de los embalses

Medellín, Antioquia

Los resultados registrados este domingo 27 de septiembre en la meta de ahorro de agua, establecida ante las condiciones especiales asociadas al fenómeno de El Niño, muestran avances, aunque todavía persisten brechas importantes en algunos sistemas de abastecimiento.

En el embalse Piedras Blancas, los hogares alcanzaron un ahorro promedio de 88 de los 92 litros diarios requeridos, una cifra cercana a la meta establecida. Este sistema abastece a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Allí, la estrategia contempla el ahorro voluntario y las interrupciones programadas.

Por su parte, en el embalse La Fe, el ahorro promedio llegó a 27 de los 70 litros diarios establecidos como meta. Este embalse abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, por lo que el llamado a reducir el consumo se mantiene para los usuarios de estos sectores.

En el caso de Riogrande II, los hogares lograron ahorrar en promedio 40 de los 70 litros diarios requeridos. Este sistema abastece a los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, además de la zona occidental y noroccidental de Medellín.

EPM señala que se necesita de un ahorro suficiente y sostenido

Ante este panorama, EPM mantiene el llamado al uso responsable y al ahorro de agua, debido a que los niveles de los embalses continúan bajo presión. La empresa señala que se necesita un ahorro suficiente y sostenido para reducir el déficit y proteger las reservas disponibles.

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La entidad también advierte que el aumento del consumo pone en riesgo el esfuerzo colectivo de ahorro y que, si los hábitos no cambian y las metas no se alcanzan, podrían ser necesarias medidas adicionales para proteger la continuidad del servicio de acueducto.

Por ahora, la invitación a los usuarios es a mantener las acciones de ahorro en sus hogares y contribuir al cuidado del recurso hídrico bajo el mensaje #PonteEnModoAhorro: ahorrar agua hoy es proteger la continuidad del servicio para todos.