Asocapitales firmó Declaración Medellín por la acción climática y sostenibilidad en Colombia
El compromiso está orientado a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático y avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes.
Medellín
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales suscribió este lunes 28 de septiembre la Declaración de Medellín, un compromiso orientado a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático y avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes.
La firma se realizó en el marco de Climate Week Medellín 2026 y contó con la participación del director general de Asocapitales, Andrés Santamaría; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el presidente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza; y el secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpetuo.
El acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación que permitan llevar a los territorios conocimientos, experiencias, recursos y alianzas internacionales para convertirlos en proyectos concretos de acción climática.
La Declaración de Medellín reconoce a los gobiernos locales y subnacionales como actores fundamentales en la implementación de soluciones frente al cambio climático, al considerar que buena parte de los efectos ambientales, la gestión del riesgo y las medidas de adaptación se materializan directamente en las ciudades.
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Entre los compromisos asumidos se encuentra la creación de espacios permanentes de diálogo y cooperación entre ciudades, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el impulso de soluciones innovadoras y escalables, la búsqueda de mecanismos para movilizar recursos hacia proyectos locales y la continuidad de estas alianzas en futuras ediciones de Climate Week Medellín y otros escenarios internacionales.
Para Asocapitales, la firma permitirá acercar las necesidades de las 32 ciudades capitales de Colombia a redes internacionales de cooperación, conocimiento especializado y posibles fuentes de financiación que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ambiental.
Medellín, epicentro del debate climático
Climate Week Medellín 2026 reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil para discutir temas relacionados con biodiversidad, sostenibilidad urbana, transición energética y financiación climática.
La programación principal del encuentro se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, mientras que las actividades complementarias se extenderán hasta el 10 de octubre.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...