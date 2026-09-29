Asocapitales firmó Declaración Medellín por la acción climática y sostenibilidad en Colombia

Medellín

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales suscribió este lunes 28 de septiembre la Declaración de Medellín, un compromiso orientado a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático y avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes.

La firma se realizó en el marco de Climate Week Medellín 2026 y contó con la participación del director general de Asocapitales, Andrés Santamaría; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el presidente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza; y el secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpetuo.

El acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación que permitan llevar a los territorios conocimientos, experiencias, recursos y alianzas internacionales para convertirlos en proyectos concretos de acción climática.

La Declaración de Medellín reconoce a los gobiernos locales y subnacionales como actores fundamentales en la implementación de soluciones frente al cambio climático, al considerar que buena parte de los efectos ambientales, la gestión del riesgo y las medidas de adaptación se materializan directamente en las ciudades.

Entre los compromisos asumidos se encuentra la creación de espacios permanentes de diálogo y cooperación entre ciudades, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el impulso de soluciones innovadoras y escalables, la búsqueda de mecanismos para movilizar recursos hacia proyectos locales y la continuidad de estas alianzas en futuras ediciones de Climate Week Medellín y otros escenarios internacionales.

Para Asocapitales, la firma permitirá acercar las necesidades de las 32 ciudades capitales de Colombia a redes internacionales de cooperación, conocimiento especializado y posibles fuentes de financiación que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ambiental.

Medellín, epicentro del debate climático

Climate Week Medellín 2026 reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil para discutir temas relacionados con biodiversidad, sostenibilidad urbana, transición energética y financiación climática.

La programación principal del encuentro se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, mientras que las actividades complementarias se extenderán hasta el 10 de octubre.