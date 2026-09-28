‘Peregrino’, el álbum de los hermanos Saboya que busca conquistar el Latin Grammy

El álbum 'Peregrino' de los hermanos Lucas, Diego y Daniel Saboya fue nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Instrumental / Foto: Suministrada.

Tunja

La música colombiana vuelve a tener presencia en los Latin Grammy con la nominación de Peregrino, producción de los hermanos Lucas, Diego y Daniel Saboya, nacidos en Boyacá, junto al reconocido guitarrista y compositor brasileño Yamandú Costa.

El álbum fue incluido en la categoría Mejor Álbum Instrumental, un reconocimiento que tomó por sorpresa a sus protagonistas y que pone en escena una propuesta construida desde la guitarra y el encuentro entre músicos de Colombia y Brasil.

Daniel Saboya contó que la producción nació luego de una invitación para realizar un concierto en el Teatro Colsubsidio y posteriormente llevar ese trabajo al estudio.

“Estamos muy contentos de compartir esta noticia que recibimos hace unos días, la nominación a los premios Latin Grammy con nuestro álbum Peregrino. Es un disco que grabamos en cuarteto los hermanos Saboya junto a Yamandú Costa, este gran guitarrista y compositor brasilero con quien tenemos una amistad de hace algunos años”, afirmó.

El músico destacó que la producción comparte categoría con trabajos de reconocidos artistas como Gonzalo Rubalcaba, Hamilton de Holanda, Edu Neves y Berta Rojas, esta última con el proyecto La Huella de las Cuerdas.

Precisamente, los hermanos Saboya también hacen parte de esa producción como trío, con un bambuco compuesto por Daniel para el proyecto de la guitarrista paraguaya.

“Estamos junto a otros cuatro trabajos, entre ellos uno de Gonzalo Rubalcaba, otro de Hamilton de Holanda y el proyecto La Huella de las Cuerdas de Berta Rojas. También estamos participando como trío los hermanos Saboya con un bambuco que yo compuse para este proyecto”, añadió el compositor boyacense.

Para Daniel Saboya, la nominación representa una oportunidad para que más personas conozcan y disfruten el trabajo musical realizado junto a Yamandú Costa.

“Esta nominación del álbum que hicimos con Yamandú Costa en cuarteto, los hermanos Saboya, esperamos que pueda dar muy buenas noticias para el país y que tengamos la posibilidad todos de escucharlo y disfrutarlo también”, expresó Daniel.

Con Peregrino, los hermanos Saboya llevan su propuesta instrumental a uno de los escenarios más importantes de la música latinoamericana, compartiendo categoría con producciones de reconocidos exponentes internacionales.