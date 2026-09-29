Veeduría denuncian ataque contra equipo periodístico de National Geographic en Puerto Boyacá

La Veeduría Ciudadana ha radicado una alerta Urgente ante la Fundación para la Libertad de Prensa

Puerto Boyacá

Cristian Camilo Beleño Silva, representante legal de la Veeduría Ciudadana Comunidad Participa del municipio de Puerto Boyacá interpuso una denuncia por los actos de intimidación, hostigamiento, agresiones físicas y censura cometidos contra el equipo periodístico e investigador de National Geographic en el sector conocido como la “Isla del Silencio”.

Según el líder, los días 11 y 12 de septiembre de 2026, los investigadores Fernando Faciole de nacionalidad brasileña y Diana María Pachón realizaban un trabajo periodístico sobre el hábitat de los hipopótamos cuando fueron víctimas de bloqueo, agresiones verbales y violentas intimidaciones por parte de dos hombres.

Durante el ataque, intervino un vecino del predio para proteger al periodista Fernando Faciole, recibiendo golpes que le hicieron perder el conocimiento.

Por la gravedad de los hechos y la falta de garantías, los comunicadores se vieron obligados a suspender su trabajo y abandonar la zona por temor a su vida e integridad.

Frente a estas flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y a la libertad de prensa protegidas por la Constitución y tratados internacionales, la Veeduría Ciudadana ha radicado una alerta Urgente ante la Fundación para la Libertad de Prensa, también interpuso denuncia penal ante la Fiscalía y exigió a las autoridades garantías de seguridad para la prensa e investigadores en el territorio.