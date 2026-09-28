Avanza investigación por presunto caso de violencia sexual en el INEM

Las autoridades de Tunja avanzan en el seguimiento al presunto caso de violencia sexual contra una estudiante de la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres, denunciado el pasado 15 de septiembre. La Secretaría de Educación informó que el proceso ya fue remitido a diferentes entidades encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes.

El secretario de Educación de Tunja, José Moreno, explicó que el caso fue remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario. También confirmó que la instancia penal ya está conociendo los hechos y aclaró que parte de la información permanece bajo reserva debido a las características de la investigación.

Moreno señaló además que el docente señalado ya no permanece en la institución educativa y está desligado de sus funciones. Según explicó, también se adelantan acciones de prevención desde el Comité de Convivencia y se busca fortalecer la protección de los menores dentro del entorno escolar.

La Secretaría de Educación indicó que el caso fue conocido por las autoridades a partir de la denuncia difundida a través de medios de comunicación y redes sociales. La investigación continúa en las instancias correspondientes, mientras las autoridades educativas mantienen el seguimiento y las medidas relacionadas con la protección de los estudiantes.