Tunja inicia plan de recuperación de la malla vial

Barrio Altamira de Tunja avanza en la pavimentación de sus vías con el apoyo de la Alcaldía

La Alcaldía de Tunja inició una estrategia de recuperación de la malla vial con trabajos de mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad. La primera intervención comenzó en la calle 18, entre carreras 13 y 14, en el centro, donde se inició la instalación de mezcla asfáltica para atender el deterioro de la vía.

El secretario de Infraestructura explicó que la ciudad fue dividida en cinco franjas para organizar las intervenciones y que inicialmente se trabajará en la franja correspondiente al centro. Los tramos que serán intervenidos serán anunciados previamente en coordinación con la Secretaría de Movilidad para organizar los cronogramas y reducir las afectaciones a los usuarios.

De acuerdo con el funcionario, las programaciones semanales contemplan un promedio de 20 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Para desarrollar estas actividades se cuenta con cuadrillas, operarios y maquinaria destinada a las labores de mantenimiento de las vías.

El contrato de suministro de mezcla asfáltica tiene un monto agotable de 1.527 millones de pesos y está proyectado hasta diciembre de este año. La administración indicó que la prioridad inicial será el centro histórico y que durante 2027 se prevé llevar las intervenciones a otros sectores de Tunja.