Festival Internacional de la Cultura Campesina llevará arte y tradición a Boyacá

Uno de los eventos más esperados en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina es CosechArte que estará ubicado al lado del estadio La Independencia de Tunja.

Tunja

Boyacá se prepara para vivir una nueva edición del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC) 2026, una programación que se extenderá del 30 de septiembre al 12 de octubre y que llevará actividades artísticas y culturales a diferentes municipios del departamento.

La agenda comenzará el 30 de septiembre con actividades en Tunja, Duitama, Sogamoso, Monguí, Toca y otros municipios, con propuestas que incluyen teatro, títeres, talleres, encuentros académicos y expresiones relacionadas con la identidad campesina.

Uno de los momentos centrales en la capital boyacense será el concierto inaugural Carranga Sinfónica, programado para el 1 de octubre en el Coliseo Cubierto Municipal de Tunja, con la participación de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, el Colectivo Campesino y El Convite.

La programación también contempla la Noche de los Museos, encuentros internacionales de danza con delegaciones de México, Rumania y Chile, exposiciones, espectáculos teatrales y actividades gastronómicas y artísticas.

La cultura campesina llegará a las regiones

El FICC tendrá presencia en municipios como Garagoa, Guateque, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Soatá, Socha, Tibaná, Tinjacá, Tuta y Villa de Leyva, entre otros. La agenda incluye festivales tradicionales, mercados campesinos, proyecciones cinematográficas, talleres y presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Entre los eventos destacados también aparecen el XXIX Festival Cultural y de la Arriería de Tibaná, el 19.º Festival Convite Carranguero de Tinjacá, el XXI Festival Nacional de Torbellino de Sativanorte y encuentros internacionales de danza en diferentes municipios.

La programación busca así llevar las expresiones culturales más allá de los escenarios tradicionales y acercarlas a plazas de mercado, parques, instituciones educativas, teatros y espacios comunitarios de distintas regiones de Boyacá.