Entra en funcionamiento nuevo puente peatonal en Bogotá: tardó ocho años en inaugurarse

Desde este domingo 27 de septiembre entró en funcionamiento el nuevo puente peatonal sobre la avenida Boyacá con calle 12B, ubicado frente al centro comercial El Edén, en Bogotá.

La obra, que contó con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), permitirá eliminar el paso semafórico que había sido instalado como solución temporal desde 2019.

De acuerdo con la entidad, la puesta en servicio de esta estructura permitirá optimizar la movilidad en uno de los sectores de la ciudad por donde transitan diariamente cerca de 127.000 vehículos.

“Este puente, que por cargas corresponde a Construcciones Planificadas, llevaba más de 8 años tratando de construirse”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

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La estructura hace parte de las obras contempladas en el Plan de Implantación Alsacia, correspondiente al centro comercial El Edén y a cargo del promotor Bienes y Comercio S.A. Se estima que beneficiará a más de 92.000 personas, principalmente habitantes de Villa Alsacia, Nuevo Techo y sectores aledaños.

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¿Cómo es el nuevo puente peatonal de la avenida Boyacá?

El puente cuenta con una estructura metálica de color blanco y tiene una longitud de 170 metros, incluidas sus rampas. Además, cuenta con un gálibo de 5,60 metros y un ancho útil de 6,74 metros.

El espacio está diferenciado para facilitar una movilidad incluyente. La demarcación azul identifica la ruta peatonal, la cual permite el acceso directo al centro comercial, mientras que la franja roja señala el recorrido sugerido para personas con discapacidad y ciclistas que lleven sus bicicletas caminando.

“Este puente representa un paso importante para nuestra comunidad y permitirá que miles de peatones puedan movilizarse de manera más tranquila y segura”, afirmó Lina Fernanda Alsina, gerente de El Edén Centro Comercial.

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Puente tendrá una solución provisional en el costado occidental

El proyecto ha tenido varios retos debido a que en el costado occidental existe una ocupación ilegal de espacio público, donde se encuentran tanques y pozos de monitoreo de una estación de gasolina.

Esta situación impidió construir por ahora la rampa definitiva de ese costado. Mientras se resuelve la situación jurídica del predio, el centro comercial instaló un ascensor con capacidad para 20 personas y hasta 1.500 kilogramos, como alternativa provisional.

Además, se instalaron canaletas metálicas en las escaleras del costado occidental para facilitar el ascenso y descenso de bicicletas.

El IDU adelanta las acciones legales necesarias para lograr la restitución del predio público, lo que permitiría retirar los tanques de combustible, realizar el saneamiento del suelo y posteriormente construir la rampa que hace falta.

“En un par de meses esperamos que la estación de servicio nos entregue, en un fallo de segunda instancia, lo que nos corresponde, un espacio para que podamos construir con el privado la rampa que falta”, explicó Molano.

Por otro lado, la entidad recordó que los ciclistas deben descender de la bicicleta y transitar caminando por los puentes peatonales, llevándola de la mano, para evitar accidentes.