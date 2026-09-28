Presuntos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos portaba machete

Un presunto hurto a una mujer en la avenida carrera 68, a la altura del barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda, generó preocupación entre la comunidad, luego de que imágenes del hecho fueran difundidas en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia conocida por la comunidad, dos presuntos recicladores, quienes vestían uniformes de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), habrían abordado a la mujer, la golpearon y la derribaron para quitarle el celular y otras pertenencias.

Una testigo de los hechos relató que inicialmente pensó que se trataba de una pelea, debido a los gritos que escuchó mientras se encontraba trabajando en un establecimiento comercial del sector.

“Yo el sábado estaba trabajando, estaba acá sentada en la vitrina y pues escuché como pelea, ruidos. Me asomé y el muchacho del carro, ese del reciclaje, él gritaba, le decía a la muchacha que lo soltara”, contó una habitante del sector.

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Sin embargo, al observar con mayor atención, se dio cuenta de que la situación correspondía a un presunto hurto.

“Cuando mire y me paré, observé que estaban golpeando a la muchacha a la que iban a robar o ya habían robado”, agregó.

Motociclista intentó defender a la mujer

Según el relato de la testigo, en medio del ataque un motociclista que llevaba casco y vestía de blanco se acercó para intentar defender a la víctima.

La situación se tornó aún más tensa cuando, según el testimonio, uno de los presuntos delincuentes sacó un machete para intimidar al motociclista y a las personas que intentaban intervenir.

“Se acercó un muchacho a defender a la señora, pero en el momento el hampón sacó un machete. Ahí es cuando se acercan más las personas a defender a la muchacha”, relató.

Las imágenes que circularon en redes sociales también mostraron el momento en que uno de los señalados habría intentado escapar en un bicitaxi, mientras varias personas observaban lo ocurrido.

Además, la habitante del sector aseguró que una mujer que acompañaba al presunto agresor habría sacado un cuchillo y amenazado al hombre que intentaba ayudar a la víctima.

Finalmente, los señalados habrían logrado quitarle el celular a la mujer y otras pertenencias antes de escapar del lugar.

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Comunidad busca identificar a los responsables

Tras el hecho, la comunidad difundió en redes sociales el rostro de uno de los hombres señalados como presunto responsable, con el propósito de facilitar su identificación y ubicación.

La denuncia generó diferentes reacciones entre los usuarios de plataformas digitales, quienes expresaron su preocupación por la manera en que se habría cometido el robo y por el uso de armas durante el hecho.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes a partir del video difundido en redes sociales. No obstante, es importante señalar que la denuncia formal de la víctima es fundamental para avanzar en el proceso.